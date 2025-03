Agropoli, sospensione micro nido: riunita la commissione Politiche Sociali Il sindaco: compattezza e ferma volontà a risolvere tempestivamente la delicata questione

Si è appena conclusa la commissione ‘Politiche sociali’, convocata d’urgenza presso la Sala Giunta del Comune di Agropoli a seguito dell’interruzione dei servizi di micro nido presenti sul territorio, appresa dalla comunicazione ufficiale del Piano di Zona S8, arrivata ai Comuni solo il 28 febbraio scorso.

Sono intervenuti i componenti della commissione, i consiglieri Rosario Bruno, Giuseppe Cammarota, Ubaldo Serra, Raffaele Pesce e Massimo La Porta, erano presenti il sindaco Roberto Mutalipassi, il segretario comunale Francesco Minardi, il vicesegretario Giuseppe Capozzolo, il funzionario responsabile delle Politiche Sociali, Valeriano Giffoni, l’assessore Elvira Serra, i consiglieri Giancarlo Santangelo, Bruno Bufano, Maurizio Abagnala e Francesco Crispino. Tutti i partecipanti, aggiornati dal sindaco sulle recenti vicende che hanno avuto ad oggetto la gestione dei micro nidi, si sono dichiarati sconcertati dalla notizia di sospensione di un servizio fondamentale per le famiglie e hanno analizzato le comunicazioni ricevute dal punto di vista politico e amministrativo. Un’analisi volta esclusivamente alla ricerca di possibili soluzioni immediatamente percorribili per risolvere la problematica garantendo la ripresa dell’erogazione dei servizi il prima possibile. In attesa di reperire gli atti del Piano di zona, relativi al trasferimento delle somme riportate nella documentazione e corredate dei relativi pareri, la commissione si aggiorna appena ricevuti gli stessi e si riserva qualsiasi azione utile, non escludendo l’ipotesi di una richiesta formale alla Regione Campania di commissariamento del Piano di zona ambito S/8.

Il sindaco, Roberto Mutalipassi, dichiara: «Ringrazio per il senso di responsabilità dimostrato da tutti gli intervenuti, sia di maggioranza che di minoranza, segnale di compattezza e ferma volontà a risolvere tempestivamente la delicata questione. La commissione si tiene vigile e disponibile per aggiornamenti ulteriori, appena ricevuta la documentazione richiesta al Piano di zona».