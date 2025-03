Libano: da Scafati alla scuola di Tiro materiale didattico e computer I doni dal contingente militare italiano e l'organizzazione Ampio Raggio Odv

Il contingente militare italiano, supportato dalla giovane organizzazione di volontariato campana Ampio Raggio Odv, illumina la terra del Medio Oriente attraverso nuove donazioni umanitarie.

Prosegue come non mai il lavoro di aiuto e solidarietà in Libano dell’Associazione Ampio Raggio Odv guidata dal presidente Antonio Pio Autorino che nei giorni scorsi ha partecipato all’ennesima attività di donazione in favore della popolazione civile.

A beneficiare dell’attivismo del sodalizio, grazie alla preziosa collaborazione logistica del contingente militare italiano di Unifil coordinata dal Colonnello Comandante Eugenio Fortunato, è stata la Scuola Pubblica di Tiro, splendida cittadina di origine fenicia situata a sud di Beirut, che ha ricevuto un ingente quantità di materiale didattico, scrivanie e 15 computer desktop completi per la realizzazione anche di aule d’informatica.

Il materiale è stato raccolto grazie alla generosità degli alunni del III Circolo didattico di Scafati e delle loro famiglie che si sono adoperate, grazie anche alle sollecitazioni ricevute dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Rita Maddaloni e dall’insegnante Mariarosaria Forte.

Presenti alla cerimonia di consegna in Libano autorità civili e militari, tra queste il Colonnello Comandante Alessio Argese ed il 1° Lgt. Giombattista Rosella. Quest’ultimo, con amore e passione, ha anche partecipato attivamente alla raccolta del materiale didattico.

Ad accogliere la delegazione italiana è stata la preside della Scuola Pubblica di Tiro Mrs. Iman Jumaa Al Samra che ha ringraziato vivamente il Comandante del contingente militare italiano Generale di divisione Stefano Messina e quanti hanno lavorato per questo gesto di solidarietà molto apprezzato.

Ringraziamenti che hanno raggiunto anche i vertici di Ampio Raggio Odv, nella persona del presidente Antonio Pio Autorino, militare della “Taurinense”, e dei componenti tutti dell’associazione che sono impegnati da tempo a mantenere costanti le attività di solidarietà sul territorio libanese.