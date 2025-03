Angri, parcheggio notturno nella scuola: corteo di protesta degli studenti Mobilitazione di alunni e docenti: "La nostra scuola non si parcheggia"

Ad Angri continuano le polemiche per la scelta dell'Amministrazione comunale di realizzare parcheggi ad uso notturno nell'area circostante l'istituto comprensivo don Enrico Smaldone. Questa mttina la comunità scolastica è scesa in piazza, manifestando la propria contrarietà rispetto alla delibera di giunta. Il corteo è partito dall'istituto comprensivo ed ha attraversato la città fino ad arrivare a piazza Crocifisso.

Nei giorni scorsi la scuola aveva espresso la propria contrarietà con una nota pubblicata sui canali social:

“Il dirigente scolastico, dott.ssa Brunella Cataldo, e l'intera comunità dell'istituto Comprensivo Don Enrico Smaldone di Angri esprimono profondo dissenso contro la delibera n. 61/2025 della Giunta comunale di Angri che ha disposto l'utilizzo dell'area circostante l'edificio scolastico a uso temporaneo come parcheggio pubblico notturno.

Si esprime profonda preoccupazione per un provvedimento inopportuno ed immotivato che risulta lesivo della sicurezza dell'intera comunità scolastica, esponendo l'istituto a rischi di intrusione e di degrado. Crediamo che tutti gli spazi scolastici debbano essere valorizzati per un modello di scuola accogliente, inclusiva e coinvolgente che favorisca il benessere e l'attenzione di tutti i nostri studenti e di tutte le nostre studentesse.

Riteniamo che gli spazi esterni siano ulteriori ambienti di apprendimento attivo nei quali i nostri alunni apprendono abilità cognitive e competenze sociali in un tempo socializzante non strutturato e che vadano protetti e tutelati. Chiediamo all'Amministrazione comunale di prendersi cura della scuola e di investire risorse nell'istruzione al fine di favorire la costruzione di una nuova generazione di cittadini consapevoli, competenti e responsabili.

La nostra scuola non si parcheggia!”.