Polla, sgravi sulla Tari per chi adotta un cane Il Comune lancia una campagna di sensibilizzazione

Uno sgravio sulla Tari per chi adotta un cane. Accade a Polla, nel Salernitano. L'amministrazione comunale valdianese ha lanciato una campagna di sensibilizzazione riservata ai cittadini residenti che adottino i cani presenti nel canile convenzionato di Polla. L'iniziativa prevede per ogni anno di vita dell'animale adottato l'applicazione di uno sgravio del 40% sulla Tari, fino a un massimo di 200 euro annui. "Con la campagna - dichiara il sindaco di Polla Massimo Loviso - miriamo a sensibilizzare i nostri concittadini per compiere sia un atto di amore sia una scelta responsabile che può cambiare la vita a tanti splendidi cagnolini rinchiusi nel canile".