Battipaglia, cani maltrattati da un senzatetto: blitz di vigili ed Asl L'uomo è stato denunciato per permanenza illegale sul territorio

Gli agenti della Polizia municipale di Battipaglia e personale Asl, questa mattina, hanno effettuato un intervento congiunto nella città della Piana del Sele. In particolare sono stati sottratti ad un senzatetto due cani che, secondo la ricostruzione effettuata, avrebbero subito maltrattamenti. Dopo le necessarie cure presso l'ambulatorio veterinario comunale, i cani sono stati registrati con microchip e sono stati temporaneamente affidati all'associazione "Batti la ciotola" in attesa di adozione.

Dopo una prima denuncia per immigrazione clandestina, la polizia municipale ha provveduto nuovamente a deferire la persona interessata per permanenza illegale nel territorio dello Stato, in quanto inosservante all'ordine del Questore emesso in data 05/03/2018. In tutte queste operazioni era presente il consigliere di maggioranza Elio Vicinanza