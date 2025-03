Auletta: in nuovo comandante carabinieri incontra il sindaco Si tratta di Antonio D'Alessio, 49enne originario di Polla

Il Lgt. Antonio D’Alessio è il nuovo comandante alla Stazione Carabinieri di Auletta. 49enne, originario di Polla, dal 1995 è in forza nell’Arma dapprima quale Carabiniere ausiliario all’8° Reggimento Lazio, per poi frequentare, nel medesimo anno, tra Velletri e Firenze, il 48° corso sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri al termine del quale è stato assegnato alla Stazione Carabinieri di Vico del Gargano (FG) per rimanervi sino al 2001. Trasferito in Basilicata, ha prestato servizio dal 2001 al 2003 al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Potenza, dal 2003 al 2007 alla Stazione Carabinieri di Brienza, e dal 2007 al 2012 alla Stazione Carabinieri di Moliterno assumendone poi il comando sino al 2023. Trasferito in provincia di Salerno, ha poi prestato servizio, sempre quale “comandante”, dal 2023 al 2025, alla Stazione Carabinieri di Montesano sulla Marcellana per poi assumere, in ultimo, il suo nuovo incarico di “comandante” della Stazione Carabinieri di Auletta. All’atto del suo insediamento si è portato presso il palazzo municipale della nuova sede di servizio per un incontro istituzionale con il Sindaco, Antonio Caggiano, che per l’occasione ha formulato al nuovo comandante buon lavoro, assicurando il pieno supporto sinergico dell’amministrazione comunale per le attività istituzionali della Stazione Carabinieri, riconoscendo il valore della presenza costante dell’Arma sul territorio.