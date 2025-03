Bracigliano, il gruppo "Radici" plaude alla protezione civile intercomunale Consentirà una migliore gestione delle attività di previsione dei rischi

Il Gruppo “Radici” ha espresso apprezzamento per la firma del protocollo di Intesa tra i Comuni della Valle dell’Irno che ha dato avvio alla fase operativa della Protezione Civile Intercomunale. L’organismo, nato per la gestione in forma associata delle attività di prevenzione, programmazione e gestione delle emergenze, unisce i cinque Comuni del comprensorio in un’unica cabina di regia con il compito di rafforzare le misure a tutela dei cittadini e di difesa del territorio.

“La sottoscrizione del Protocollo di Intesa per la Protezione Civile Intercomunale – dichiarano i membri del Gruppo “Radici” – rappresenta un passo importante per garantire una maggiore tutela di tutto il comprensorio della Valle dell’Irno. L’adesione del Comune di Bracigliano consentirà, di concerto con i Comuni di Mercato S. Severino (capofila), Baronissi, Calvanico e Fisciano, una migliore gestione delle attività di previsione dei rischi, con l’ulteriore vantaggio di adottare provvedimenti adeguati a mitigare ogni forma di rischio e ad affrontare con più consapevolezza tutte le emergenze”.

Un simile strumento, secondo i Consiglieri del Gruppo “Radici”, risulta essere indispensabile per la tutela del proprio territorio di competenza al fine di evitare che possano verificarsi eventuali criticità derivanti da qualsivoglia fenomeno, sia riguardanti eventi estremi di natura atmosferica che quelli legati a calamità naturali.