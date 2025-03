Viabilità nel centro storico di Sarno, Sirica: si rimuovano i paletti Le attività commerciali rimaste nella zona segnalano la necessità di un intervento

"Nel cuore del centro storico di Sarno, la questione della rimozione dei paletti a via Fabricatore torna al centro del dibattito cittadino. Le poche attività commerciali rimaste nella zona segnalano la necessità di un intervento che favorisca la viabilità e l'accessibilità, chiedendo la sostituzione dei paletti con una segnaletica più adeguata ai tempi moderni".



Il consigliere comunale e coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia a Sarno, Enrico Sirica, interviene sulla questione sottolineando l'importanza di un'azione concreta: "Le attività commerciali sono il cuore pulsante del centro storico e necessitano di interventi che ne favoriscano la sopravvivenza e lo sviluppo. La rimozione dei paletti in via Fabbricatore rappresenta una soluzione concreta per migliorare la circolazione e agevolare clienti e fornitori. Non possiamo permetterci di lasciare nell'immobilismo una questione che incide direttamente sulla vitalità del nostro tessuto economico locale - ha detto -. Proponiamo la sostituzione dei paletti con una segnaletica più adatta alle esigenze attuali, che garantisca ordine e sicurezza senza ostacolare la libera fruizione della strada. Chiediamo all'amministrazione comunale di intervenire tempestivamente per rispondere alle esigenze dei commercianti e dei cittadini".



Ovviamente, l'auspicio per Sirica è che si possa giungere presto a una soluzione condivisa che tuteli il commercio sarnese e garantisca una migliore gestione degli spazi urbani.