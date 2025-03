Maiori, come votare la città per Il Borgo dei Borghi Candidata alla competizione televisiva tra i 20 borghi più belli d'Italia

Ecco come votare per il Borgo dei Borghi, la competizione che ha in Maiori la sua città rappresentante per la Regione Campania.

La cittadina della Costa d'Amalfi è stata scelta per partecipare all'undicesima edizione della gara tra i borghi più belli e suggestivi d'Italia. Dopo la prima fase di presentazione dei partecipanti, che ha visto andare in onda filmati particolarmente spettacolari dei 20 borghi in gara all’interno di “Il Kilimangiaro” su Rai 3, si è passati ora alla seconda fase: la votazione. Esprimendo online il proprio voto tutti possono aiutare Maiori, che assieme alla Costa d'Amalfi è una delle località iconiche d'Italia per la sua bellezza, a competere per il titolo di Borgo dei Borghi.

Ecco come votare.

Sul sito https://www.rai.it/borgodeiborghi/ cliccare sulla foto con il testo “Vota il tuo borgo preferito”. Accanto al nome di ogni borgo ci sarà la possibilità di votare: selezionare Maiori e cliccare su vota, fare login con i social o con Gmail per convalidare il voto;

- la classifica finale verrà svelata durante una “prima serata speciale de Il Borgo dei Borghi”, in onda su Raitre domenica 20 aprile 2025;

- ci sarà una GIURIA DI TRE ESPERTI che esprimerà una sola preferenza ognuno corrispondente a un bonus del 5% che si sommerà al risultato finale del pubblico (per un totale del 15%).

La votazione sul web viene chiusa domenica 06 aprile alle 23.59

Si può esprimere UN VOTO al GIORNO per non più di 5 VOLTE COMPLESSIVE per la durata dell’intera manifestazione, da ogni propria mail, (Attenzione: un voto ogni 24 ore per il vostro Borgo. Qualora l’utente tentasse nella stessa giornata di votare nuovamente, il sistema informatico lo riconoscerà e non permetterà voti aggiuntivi).

Coloro i quali sono già in possesso di credenziali Raiplay possono effettuare direttamente il login al sito e, dopo l’autenticazione, esprimere la propria preferenza di voto. Gli utenti non ancora registrati per votare potranno fare login con i social o con la mail Google dopo aver cliccato su vita. Il VOTO via rete è GRATUITO. Al termine della procedura di votazione, ogni volta, l’utente visualizzerà un messaggio di conferma inviato dal sistema.

Votare è importante, vincere dipende solo da voi. Solo in questo modo Maiori potrà avere la possibilità, domenica 20 APRILE, in PRIMA SERATA su RAITRE, di essere nominata il BORGO DEI BORGHI 2025.