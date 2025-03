Giffoni Film Festival al Comune di Baronissi, direttore dialoga con gli studenti “Orgogliosi di questa sinergia. Allarghiamo gli orizzonti"

L’universo Giffoni si spalanca a Baronissi. Il Direttore e Fondatore del Giffoni Film Festival, Claudio Gubitosi incontrerà gli studenti della scuola secondaria di primo grado lunedì 31 marzo 2025 alle ore 10 in Aula Consiliare. Per la prima volta, l’esperienza del più importante Festival dedicato al cinema per ragazzi in ambito globale farà tappa nella Città della Valle dell’Irno. L’evento si inserisce nella nuova sinergia sviluppata dall’Ente Comunale, nella persona del Sindaco Anna Petta, il Direttore Gubitosi e Giffoni.

«Per il Comune di Baronissi è un onore e un privilegio poter accogliere Claudio Gubitosi: un uomo straordinario, un visionario, che saprà essere fonte di ispirazione per i nostri giovani – esordisce il Sindaco Anna Petta – Gli studenti sono molto emozionati all’idea di potersi confrontare direttamente con il Direttore. Giffoni è un luogo magico, è la materializzazione di un sogno partito dalla provincia che, con la forza della passione e della creatività, oggi è la più grande azienda culturale del Mezzogiorno d’Italia, apprezzata e riconosciuta in ambito internazionale. Il Festival è uno spazio di libertà e di arte, che indaga e riflette la contemporaneità in tutti i suoi linguaggi espressivi e nei suoi fenomeni - dall’evoluzione della società ai grandi temi emergenti della sostenibilità - che insegna ai ragazzi a nutrire grandi sogni, a credere nel proprio potenziale, ad esprimere le proprie idee, a non aver paura di osare, ma li invita a mettersi in gioco e a dialogare con i propri coetanei provenienti da tutto il mondo. Vogliamo offrire alle nostre giovai generazioni modelli positivi da perseguire. Ringrazio profondamente il Direttore Gubitosi per l’opportunità straordinaria che riserva al nostro territorio».

Nelle scorse settimane il Sindaco Petta ha incontrato personalmente il Direttore del Giffoni Film Festival, Claudio Gubitosi. Un confronto stimolante, nato dalla volontà di costruire nuove opportunità per i giovani.

«Con Giffoni Film Festival, da sempre simbolo di creatività e innovazione, vogliamo avviare una collaborazione che metta al centro la cultura, il cinema e la crescita delle nuove generazioni. Abbiamo parlato di progetti che possano allargare gli orizzonti dei ragazzi, offrendo loro esperienze uniche, occasioni di confronto e strumenti per comprendere meglio il mondo che li circonda. Il cinema è un linguaggio universale che emoziona. Inoltre, il nostro Comune vive un momento di forte fermento, con una popolazione giovanile dinamica, grazie alla presenza sul nostro territorio del campus dell’Università di Salerno. Nel 2026 saremo coinvolti anche dagli European Universities Games, che saranno ospitati dall’università: centinaia di giovani atleti da tutta Europa faranno esperienza del nostro territorio. Baronissi sarà sempre più internazionale. Immaginare delle attività insieme a Giffoni, dirette ai nostri giovani e alle scuole, ci riempie di entusiasmo. Ringrazio Claudio Gubitosi per la sua disponibilità e per la visione sempre orientata al futuro. Sono certa che questo incontro sarà solo l’inizio di un percorso straordinario», conclude il Sindaco Petta.