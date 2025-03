Pontecagnano Faiano: tre giornate per l’autismo Collaborazione con Saremo Alberi, Giovamente e Progetto 2000

Il Comune di Pontecagnano Faiano ed il Piano Sociale di Zona Ambito S04_2 celebrano la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, istituita dall'Assemblea Generale dell'ONU.

Una data importante, che sarà ricordata attraverso tre iniziative, che si svolgeranno sul territorio alla presenza delle istituzioni, delle associazioni, delle famiglie (vd. locandina in allegato).

Gli appuntamenti sono stati organizzati con la collaborazione di Saremo Alberi, Giovamente e Progetto 2000.

Come ogni anno, come gesto simbolico per richiamare l’attenzione sul tema, la facciata del Municipio sarà illuminata di blu, in adesione al Light it up blue.

Inoltre, verrà presentato alla cittadinanza ed agli organi di informazione il progetto “AUT…ONOMI”, concepito allo scopo di offrire opportunità di formazione e percorsi di inserimento lavorativo a giovani con disturbo dello spettro autistico.

Martedì 1 aprile, presso la Casa Comunale, a partire dalle ore 17:30, interverranno:

Renato De Rosa, Presidente della Cooperativa Sociale Saremo Alberi;

Tommaso Maioriello, Coordinatore dell’Ufficio di Piano;

Gerarda Sica, Assessora alle Politiche Sociali, Piano di Zona, Diritti ed Inclusione;

Giuseppe Lanzara, Sindaco di Pontecagnano Faiano.

Modererà l’incontro Rosa Mandia.

Viva la soddisfazione dell’Assessora alle Politiche Sociali, Piano di Zona, Diritti ed Inclusione, Gerarda Sica: “Il senso profondo di questi eventi è quello di aumentare la consapevolezza e promuovere forme di comprensione ed accettazione di un disturbo particolarmente diffuso, che talvolta viene appesantito da condizioni di isolamento sociale ed emarginazione. Naturalmente, non sono sufficienti solo gesti simbolici, ma occorrono sforzi, come quelli che stiamo compiendo, in merito all’individuazione di strade che conducano all’integrazione ed all’autonomia, condizioni necessarie per garantire un futuro agevole, con pari opportunità per tutti”.

Il Sindaco Giuseppe Lanzara ha poi riferito: “Coniugando approfondimenti teorici, riti religiosi e manifestazioni pratiche, come quella sportiva, cerchiamo di dare un segnale forte: i diritti delle persone autistiche sono insindacabili ed intoccabili. Garantirli e tutelarli è fondamentale per creare ambienti accoglienti e propostivi, in cui in particolar modo ragazze ragazzi si sentano perfettamente introdotti, supportati e rispettati. Continueremo a lavorare in questo senso, proseguendo nel compito di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica, ma anche favorendo i processi di inclusione nel mondo della formazione, del lavoro, della vita quotidiana”.