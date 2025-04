Autismo: l'esempio del polo sanitario la Filanda a Sarno Nuove terapie ed inserimento sociale e lavorativo

Il mondo silenzioso e imperscrutabile dell'autismo analizzato nella IX edizione di 'FilandAut', dal titolo 'La Neurodiversita' e i Disturbi dello Spettro Autistico', che si terrà giovedì 3 aprile 2025, a partire dalle ore 9.00, presso la Sala Convegni Polo Sanitario- La Filanda, Via Roma, 3- Sarno. L'evento, con la Direzione Scientifica del Dott.Romeo Barbato e del Dott.Simone Zulli, è un dibattito a più voci, un approfondimento, che attraverso un indagine dettagliata, valuta e scandaglia le diverse prospettive della neurodiversita', inquadrata nello specifico, in un'ottica di opportunità e di valore aggiunto, che si esplica in una dimensione analitica, dove il particolare assume una rilevanza centrale e globale. L'impatto dello spettro autistico nella società odierna, l'importanza della comunicazione, le migliorie apportate alle nuove strategie riabilitative adottate, le risoluzioni in ambito scolastico e lavorativo e i relativi stati emozionali registrati in tal senso, saranno gli argomenti trainanti del Convegno, che ha l'obiettivo, con il supporto di interventi mirati di specialisti ed esperti del settore, di modellare e formare una società più inclusiva ed egualitaria, aperta, sensibile e ricettiva verso chi è affetto da autismo. 'Teniamo molto a questo evento, dichiara il dottore Romeo Barbato, e ciò che vorremmo trattare ed evidenziare in particolar modo, è la condizione che si viene a creare dopo la programmazione di percorsi abilitativi e riabilitativi che impegnano i ragazzi autistici fino ad una determinata fase della loro vita, per dare un'impronta di continuità anche su altri scenari e rispetto ai progetti già in essere, attivi in Regione Campania. E dopo, aggiunge, che futuro ci sarà per loro? Favorire ed agevolare l'inserimento di questi ultimi nel mondo del lavoro, supportarli affinché abbiano delle adeguate collocazioni è fondamentale per l'organizzazione e la gestione di queste patologie, spesso invalidanti ed impattanti nella sfera relazionale, personale e sociale'. 'Individuare consoni strumenti operativi inoltre, conclude Zulli, contestualizzare, delineare e personalizzare le terapie, le azioni e le pratiche utilizzate, affinché tengano conto delle caratteristiche comportamentali ed attitudinali di ogni singola persona con disturbo dello spettro autistico, sono i presupposti principali per intervenire in maniera congrua, efficace e soprattutto efficiente nella costruzione di prospettive diagnostiche ed inclusive'.

I lavori del Convegno, si apriranno alle ore 9.00, con i saluti di Leonida Renzullo, Amministratore Unico del Polo Sanitario La Filanda Sarno e proseguiranno fino alle ore 13.30 della stessa giornata.