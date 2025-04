Agropoli, lavori a San Francesco: Europa Verde chiede chiarezza "Profonda preoccupazione per quanto accaduto nell'area del litorale"

Europa Verde esprime forte preoccupazione per quanto accaduto nell’area del litorale di San Francesco, ad Agropoli. I lavori di consolidamento del costone sottostante, avviati da un privato, hanno portato a un intervento della Polizia Municipale, della Capitaneria di Porto e dei Carabinieri Forestali, che hanno rilevato gravi irregolarità e disposto il sequestro dell’area malgrado le autorizzazioni ottenute dal Comune e dalla Capitaneria di Porto di Agropoli.

Secondo quanto emerso, l’utilizzo di una chiatta per il trasporto di massi ha suscitato perplessità tra i cittadini e le associazioni ambientaliste, per i possibili danni all’ecosistema marino nei pressi dello scoglio di San Francesco. Questo desta ulteriore allarme e richiede immediati chiarimenti da parte delle autorità competenti.

“La vicenda di Agropoli evidenzia ancora una volta come la tutela dell’ambiente debba essere messa al primo posto e non sacrificata per altri interessi. È inaccettabile che in un’area di tale valore storico e naturalistico si possano verificare interventi potenzialmente lesivi per l’ecosistema marino e il paesaggio costiero”, ha dichiarato Benedetta Scuderi, eurodeputata di Europa Verde. “Chiediamo che venga fatta piena luce su tutti gli aspetti ed anche sulle eventuali responsabilità. La nostra battaglia per la tutela del territorio e la trasparenza amministrativa non si ferma qui.”

“La località San Francesco ha un grande valore simbolico e affettivo per i cittadini e le cittadine di Agropoli, rappresenta uno dei luoghi storici e paesaggistici più significativi della città, dobbiamo proteggerlo” dichiara Adriano Guida, consigliere comunale di Pollica di Europa Verde. “È un luogo che unisce spiritualità, storia e paesaggio, rendendolo particolarmente caro a chi vive ad Agropoli, come Europa Verde siamo in prima linea per la difesa del territorio, siamo fiduciosi che gli organi competenti sapranno tutelare un’area di rilevante importanza per tutta la comunità” concludono Dario Barbirotti e Anna Cione, co-portavoce di Europa Verde Salerno.

Europa Verde continuerà a seguire da vicino la vicenda, sollecitando gli enti preposti affinché vengano garantiti il pieno rispetto delle normative ambientali e la salvaguardia del patrimonio naturale di Agropoli. I cittadini hanno diritto a risposte certe e a un’amministrazione trasparente, capace di coniugare sicurezza, sviluppo economico e tutela dell’ambiente.