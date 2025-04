Atena Lucana, scoperti rifiuti abbandonati dalla Guardia Agroforestale Chiesta la bonifica del territorio

Gli operatori della Guardia Agroforestale Italiana hanno rinvenuto e denunciato la presenza di rifiuti - speciali e non - in via Finocchiaro, nel territorio comunale di Atena Lucana. La scoperta è stata segnalata al sindaco, al comando di Polizia Locale e ai carabinieri Forestale.

In particolare, nel corso di un servizio di monitoraggio, sono stati rinvenuti tre tubi di eternit, due buste 100x90 contenenti plastica dura, due contenitori di plastica dura.

Gli operatori, vista anche la pericolosità di alcuni rifiuti presenti, hanno chiesto la bonifica dei luoghi e la rimozione dei materiali rinvenuti.