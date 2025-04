Uomo scomparso da Battipaglia: in azione i vigili del fuoco A dare l'allarme la madre. Sul posto anche carabinieri e 118

Da ieri mattina, intorno alle 6, i Vigili del Fuoco sono impegnati nella ricerca di un uomo di 74 anni residente a Battipaglia, che non risulta essere reperibile, per motivi ancora non chiari.

I dettagli

In Località San Cesareo, Albanella in azione la squadra competente di Agropoli supportata da personale SAPR, piloti di droni, TAS (Topografia Applicata al Soccorso) e un' Unità di Comando Locale. I caschi rossi sono impegnati da più di 24 ore, a seguito della denuncia della madre che non ha visto rientrare il figlio. Sul posto anche i Carabinieri e il 118.