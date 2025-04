Intervento straordinario di pulizia delle spiagge a Palinuro L'amministrazione di Centola: "Pronti ad accogliere migliaia di visitatori"

L’Amministrazione comunale di Centola informa la cittadinanza che è stato avviato un intervento straordinario di pulizia delle spiagge di Palinuro, finalizzato al ripristino del decoro e della piena fruibilità del litorale in vista dell’imminente stagione estiva.

Gli interventi



"Il lavoro, attualmente in corso, coinvolge diverse zone del nostro meraviglioso tratto costiero e si concentra sulla rimozione di rifiuti, detriti naturali, materiali spiaggiati durante l’inverno e altre criticità ambientali che si sono accumulate nei mesi scorsi. Le operazioni vengono svolte con grande attenzione e cura da parte degli operatori comunali e del personale addetto, che stanno lavorando con dedizione e senso civico per restituire alle nostre spiagge la bellezza che meritano.



Palinuro, conosciuta in tutta Italia e oltre per le sue acque cristalline, i paesaggi mozzafiato e le sue spiagge dorate, è un patrimonio paesaggistico, naturalistico e turistico di valore inestimabile, simbolo della nostra identità territoriale. Per questo, la cura e la tutela delle sue coste rappresentano una priorità per l’Amministrazione, che ha scelto di investire in azioni concrete e tempestive.



L’intervento, tuttora in fase di svolgimento, proseguirà nei prossimi giorni fino al completamento della pulizia lungo tutto il tratto interessato, garantendo un ambiente accogliente e sicuro per cittadini, visitatori e turisti.



In un momento in cui il nostro territorio si prepara ad accogliere migliaia di persone attratte dalla bellezza di Palinuro, è fondamentale l’impegno di tutti. L’Amministrazione rivolge quindi un sentito ringraziamento a quanti stanno contribuendo a questo importante lavoro e invita la cittadinanza a continuare a collaborare con comportamenti rispettosi dell’ambiente, affinché il nostro litorale resti pulito, decoroso e all’altezza delle aspettative".