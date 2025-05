Sala Consilina: è nata la Pro Loco Consilinum Aps Per la valorizzazione la storia, il patrimonio artistico e archeologico e le sue tradizioni

È stata ufficialmente iscritta all’Albo Regionale delle Pro Loco della Campania l’associazione “Pro Loco Cosilinum APS”, con sede a Sala Consilina, riconosciuta con Decreto Dirigenziale n. 25 del 10/04/2025, pubblicato sul BURC n. 26 del 22 aprile 2025. Si tratta di risultato importante, che segna l’inizio di una nuova fase per la vita culturale, turistica e sociale del territorio.

La Pro Loco Cosilinum nasce dalla volontà di un gruppo di cittadini fortemente motivati a dare il proprio contributo per lo sviluppo di Sala Consilina, per la valorizzazione della sua storia, del suo patrimonio artistico e archeologico, delle sue tradizioni e delle sue energie più giovani. L'iniziativa ha preso forma grazie alla passione e alla determinazione di persone che credono fortemente nelle potenzialità della propria città, desiderose di restituire centralità a luoghi, eventi e identità spesso dimenticati. L'obiettivo non è solo promuovere il territorio, ma anche creare occasioni di incontro, coesione sociale e crescita collettiva, con il coinvolgimento attivo di giovani, famiglie e realtà locali.

I dettagli

"Ci siamo dati tanto da fare per preparare la documentazione, affrontando un iter molto complicato. Quando è arrivata la notizia del riconoscimento ufficiale, siamo stati felici per noi e per tutta la cittadinanza" dichiara il presidente Virginio Petrarca, alla guida di un Consiglio Direttivo composto da giovani e giovanissimi, un segnale forte di rinnovamento e partecipazione attiva.

Oltre che dal presidente Virginio Petrarca, il Consiglio Direttivo della Pro Loco Cosilinum APS è costituito da Girolamo Casale, Franco De Vita, Michela Donadio, Valentina Ferricelli, Marika Lovaglio, Simona Lobosco, Mariapina Lobosco, Pasquale Manzo, Simonpietro Siani e Simona Sica.

"Sala Consilina -sottolinea ancora il presidente della neonata Pro Loco- ha un centro storico bellissimo, un patrimonio archeologico importante, artisti, volontari e tanta energia da valorizzare. La nostra Pro Loco vuole essere uno strumento di crescita per tutti, un ponte tra le istituzioni e le persone".

La Pro Loco Cosilinum opererà in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Sala Consilina e con tutte le associazioni del territorio, che già rappresentano una grande risorsa per la comunità. L’obiettivo è costruire insieme iniziative che uniscano cultura, promozione e partecipazione.

A breve sarà convocata una conferenza stampa ufficiale per presentare pubblicamente gli obiettivi, i progetti e le prospettive della Pro Loco di Sala Consilina. Contestualmente sarà avviata la campagna di tesseramento, rivolta a tutti coloro che desiderano diventare protagonisti attivi della vita associativa.

"Noi siamo convinti – conclude il presidente Virginio Petrarca – che sia non solo possibile ma anche necessario dare il proprio contributo per la costruzione del futuro di Sala Consilina. E il momento di iniziare è adesso".