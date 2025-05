Castellabate: torna l'appuntamento con "Lungomare Vivo" Sancisce l’inizio della programmazione degli eventi estivi

Castellabate le domeniche di maggio tornano a colorarsi con la quarta edizione di “Lungomare Vivo”. Il format, diventato un appuntamento fisso che sancisce l’inizio della programmazione degli eventi estivi, si terrà sul lungomare di “Punta dell’Inferno” nella frazione Santa Maria con una ricca serie di manifestazioni rivolte a famiglie e più giovani. Le date di riferimento sono quelle dell’11, 18 e 25 maggio. Tre domeniche all’insegna di animazioni e laboratori, mercatini dell’artigianato, intrattenimenti musicali, esposizioni d’arte, stand gastronomici e il ritorno del torneo beach soccer sulla spiaggia dello “Scario”. Per tutte le giornate in programma l’intero lungomare sarà completamente pedonale e consentirà a cittadini e turisti di godersi liberamente gli eventi che prenderanno il via al tramonto.

Le parole del sindaco

“Anche quest’anno abbiamo pensato a tante diverse proposte che possano animare le domeniche di maggio a Castellabate, destinate ad un pubblico vasto ed eterogeneo. Dopo il successo delle precedenti edizioni vogliamo riconfermarci, aggiungendo sempre qualcosa di nuovo che possa attirare nuove presenze sul territorio in una sorta di primo vero contatto con l’estate. In quest’ottica anche il ritorno del caratteristico torneo del beach soccer è un segnale importante per la valorizzazione dello sport che esordirà a “Lungomare Vivo”, afferma il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Quale miglior modo di vivere le domeniche di maggio se non lasciandosi trasportare dalla bellezza naturalistica dello scenario del nostro caratteristico lungomare e dal contenitore di eventi che è stato realizzato anche grazie alla collaborazione con le attività commerciali del territorio. Delle vere e proprie giornate green con quel sano divertimento che le renderà accessibili a tutti”, annuncia l’Assessore al Commercio, Nicoletta Guariglia.

“Lungomare Vivo è ormai un must del nostro calendario di eventi estivi. Una manifestazione alla quale abbiamo creduto sin da subito e che ci ha sempre dato tante soddisfazioni. Attraverso questa tipologia di eventi si punta a garantire a cittadini e visitatori l’apertura di spazi interamente vivibili a stretto contatto con il mare, integrando attivamente le associazioni locali che forniranno il loro contributo alle giornate”, conclude il Consigliere, Clemente Migliorino.

PROGRAMMA “LUNGOMARE VIVO”

DOMENICA 11 MAGGIO

Dalle ore 9.00

- “Puliamo Castellabate”, a cura dell’Ass. Punta dell’Inferno

Dalle ore 17.00

- Animazione e Laboratorio Festa della Mamma, a cura di Fatà Dodò

- Mercatini dell’artigianato, a cura di Ass. La Marcialonga, Ass. Officina Creativa, Pro Loco San Mango Piemonte

- Esposizione d’arte, a cura di Oltremare Castellabate

Dalle ore 20.00

- Intrattenimenti musicali, in collaborazione con le Attività Commerciali

DOMENICA 18 MAGGIO

Dalle ore 17.00

- Animazione, a cura di Incanto Spazio Eventi

- Mercatini dell’artigianato, a cura di Ass. La Marcialonga, Ass. Officina Creativa, Pro Loco San Marco Piemonte

- Esposizione d’arte, a cura di Oltremare Castellabate

Dalle ore 20.00

- Intrattenimenti musicali, in collaborazione con le attività commerciali

- Cerimonia di inaugurazione torneo beach soccer, a cura della Polisportiva Santa Maria

DOMENICA 25 MAGGIO

Dalle ore 14.00

- Castellabate a Vela race, a cura dell’ass. Asd La Palestra

Dalle ore 17.00

- Animazione, a cura di Home Party

- Mercatini dell’Artigianato, a cura di Ass. La Marcialonga, Ass. Officina Creativa, Pro Loco San Marco Piemonte

- Esposizione d’arte, a cura di Oltremare Castellabate

Dalle ore 20.00

- Rezze e prelibatezze, a cura dell’Ass. Punta dell’Inferno

Dalle ore 21.00

Spettacolo musicale, Disco Tarantella Night.