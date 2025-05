Maiori: stanziati 3,7 milioni di euro per Palazzo Mezzacapo e lo Stella Maris I fondi assegnati dalla Regione Campania nell'ambito del piano strategico per cultura e turismo

3 milioni e 700mila euro al Comune di Maiori per riqualificare Palazzo Mezzacapo e lo Stella Maris. I fondi sono stati assegnati in questi giorni dalla Regione Campania nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, destinato alle linee di azione del Piano Strategico Cultura e Turismo. Un risultato importante per l’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Capone, che segna un ulteriore passo in avanti nel progetto di rigenerazione urbana e valorizzazione del cuore storico di corso Reginna.

Il primo cittadino Capone dichiara: “Siamo molto felici di poter dare ai maioresi questa bella notizia. Con queste ulteriori risorse che siamo riusciti ad intercettare si completa un disegno strategico che riguarda due strutture centrali della vita cittadina: Palazzo Mezzacapo e il complesso Stella Maris, che per la nostra realtà sono due punti nevralgici, e che così portiamo a nuova bellezza e nuova vita, destinandole alla cultura e ai servizi”

Palazzo Mezzacapo, storica dimora dei Marchesi Mezzacapo, acquisita dal Comune negli anni ’80 e per lungo tempo sede degli uffici comunali, è oggi in parte destinato a eventi culturali e iniziative pubbliche. Con il nuovo intervento, la struttura sarà completamente rivalorizzata: gli ultimi uffici ancora presenti saranno trasferiti al vicino Stella Maris, liberando interamente il Palazzo che potrà così esprimere a pieno la sua vocazione culturale e diventare un vero e proprio polo di riferimento per la cultura, gli eventi e il turismo in Costiera amalfitana. Il salone degli affreschi, le sale interne, la scalea marmorea, gli spazi esterni e la facciata saranno riqualificati e ristrutturati restituendo bellezza ad una struttura storica di particolare importanza.

Si tratta infatti di una delle ultime dimore nobiliari della Costa d’Amalfi aperta al pubblico e di uso pubblico e questa operazione la destinerà definitivamente a luogo simbolico e strategico per la promozione del patrimonio culturale del territorio.

Non meno rilevante l’intervento previsto sull'edificio Stella Maris, incluso nello stesso finanziamento regionale e collegato al progetto di Palazzo Mezzacapo perché consentirà di spostare qui anche gli ultimi uffici residenti nella dimora storica. Grazie ai fondi, la struttura che fino agli anni '90 ha ospitato l'istituto nautico sarà finalmente completata e restituita alla comunità come un vero e proprio polo di servizi pubblici: qui troveranno posto gli uffici e gli ambulatori dell’ASL, nuovi uffici comunali, spazi per la socialità, sedi per le associazioni locali e ambienti di coworking, un’opportunità concreta per rispondere alla crescente domanda di spazi attrezzati per il lavoro in un territorio, come quello costiero, dove queste opportunità sono limitate.

Il sindaco Antonio Capone conclude: “Ancora una volta portiamo a casa un importante risultato. Guardiamo alla nostra città, guardiamo allo stato delle cose e se è necessario lavorare, duramente e in silenzio, per risolvere problemi piccoli o grandi, ci rimbocchiamo le maniche e andiamo avanti finché non realizziamo risposte concrete per la popolazione. Questo intervento ci consente di dare nuova vita a due spazi simbolici della nostra città, restituendoli ai cittadini più belli, più funzionali e più utili. È un altro passo avanti nel nostro progetto di sviluppo urbano della città di Maiori che mette al centro i servizi, la qualità della vita, la cultura e lo sviluppo sociale ed economico.”