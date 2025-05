Nocera Inferiore, al via le iscrizioni per l'asilo nido comunale San Francesco Le domande potranno essere presentate fino al 27 giugno

Il Comune di Nocera Inferiore apre ufficialmente le iscrizioni per l'Asilo Nido Comunale "San Francesco" che potranno essere presentate dal 27 maggio 2025 al 27 giugno 2025. Il servizio di Asilo Nido è aperto a tutti i bambini del territorio comunale, con priorità per i residenti, di età compresa tra i 3 e i 36 mesi. I nuclei familiari interessati a partecipare al Bando Asilo Nido Comunale "San Francesco" - Anno Educativo 2025/2026 potranno presentare la domanda su apposito modello disponibile presso l’Asilo Nido comunale “S. Francesco” sito in via Paolo Giovio n 23 e scaricabile dal sito internet del Comune www.comune.nocera-inferiore.sa.it.

Una volta compilata, la domanda potrà essere consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Nocera Inferiore sito alla piazza Diaz n. 1° o potrà essere inviata via PEC all’indirizzo di posta certificata: servizio.socialeprofessionale@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it.

La relativa retta mensile sarà calcolata in base al reddito familiare (ISEE). Le famiglie si potranno rivolgere, per qualsiasi altra informazione, alla Segreteria dell’Asilo Nido 081.32.35.547, asilonido@comune.nocera-inferiore.sa.it.