Mercato San Severino: campi estivi gratuiti per i bambini "Il progetto è un ristoro per le famiglie"

Campi estivi gratuiti a Mercato San Severino. Due sessioni di giochi, sport ed attività ricreative - la prima dal 30 giugno al 4 luglio; la seconda dal 7 all’11 luglio- previste per l’edizione 2025 dei campi estivi riservati ai bambini dai 6 ai 10 anni.

La partecipazione è gratuita e, per accedervi, nella finestra temporale che va dal 9 al 13 giugno, sarà possibile presentare istanza su apposito modulo allegando la Certificazione ISEE necessaria a stilare la graduatoria finale in base al reddito familiare.

Per ogni utile informazione relativa alle iscrizioni ci si può rivolgere all’Ufficio Politiche Sociali.

«Il progetto è un ristoro per quei nuclei familiari maggiormente in difficoltà o che vivono un periodo transitorio di impedimento economico e che, pertanto, non sono nelle condizioni di poter assicurare una vacanza fuori ai propri figli – spiega il Sindaco Antonio Somma –. Essere vicini a queste famiglie si traduce nel donare ai bambini un momento di svago, di serenità, di sana aggregazione e di divertimento in strutture accreditate e con attività ludico-ricreative organizzate in collaborazione con Associazioni del Terzo Settore, Cooperative, Fondazioni».

Le iniziative, tese a favorire il benessere e l’integrazione dei bambini, si svolgeranno nel territorio di Mercato S. Severino e saranno seguite da personale qualificato: «Rinnovare il nostro impegno destinando adeguate risorse al Sociale ci viene ripagato dalla gioia dei bambini nel vivere in armonia questi momenti di spensieratezza e di condivisione», aggiunge l’Assessore al ramo Assunta Alfano.