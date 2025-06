Nocera Inferiore: la raccolta differenziata continua a crescere Nel periodo gennaio - maggio 2025 la percentuale si attesta intorno al 62,23 %

La raccolta differenziata a Nocera Inferiore continua a crescere.

Nel periodo gennaio - maggio 2025 la percentuale si attesta intorno al 62,23 % a conferma del trend positivo che ha caratterizzato il 2025 fin dai primi mesi.

I dettagli

Risultati che confermano l’impegno dell’Amministrazione Comunale per una gestione dei rifiuti più sostenibile ed efficiente. Il Sindaco Paolo De Maio sottolinea l'importanza di questo traguardo: «La raccolta differenziata è un obiettivo strategico per la nostra città, e siamo orgogliosi dei risultati ottenuti finora. Continueremo a lavorare per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e per proteggere l'ambiente, attraverso azioni di sensibilizzazione e di promozione della cultura della sostenibilità.

Continueremo i controlli a tappeto sul territorio per verificare la correttezza dei conferimenti grazie al lavoro della Nocera Multiservizi e degli uffici dell’Ente. Continueremo a sensibilizzare e vigilare l’intero territorio – ha proseguito il sindaco – per attestare e migliorare questi risultati che agevolano il lavoro della macchina comunale e migliorano la vivibilità della nostra città.

Stiamo segnando una svolta sul fronte differenziata il cui ultimo atto è stato l’avvio della raccolta del vetro porta a porta che sta dando buoni risultati in termini di qualità e quantità. Proseguire su questa strada significa poter contare sulla collaborazione di tutti, in primis dei cittadini”.