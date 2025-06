Asl Salerno e Comune di Positano insieme per la sicurezza delle spiagge Due progetti, uno riguarda anche il Sentiero degli Dei

Sottoscritto dal Direttore Generale Gennaro Sosto e dal Sindaco di Positano Giuseppe Guida il protocollo d’intesa in riferimento ai progetti “Spiagge Sicure a Positano 2025” e “Sentiero degli Dei in Sicurezza 2025”.

I progetti

La finalità dei due progetti, che hanno cadenza annuale, è quella di avviare un percorso, attraverso la collaborazione tra l’ASL Salerno e il Comune di Positano, per assicurare ai fruitori delle spiagge del comune di Positano e del percorso naturalistico “Sentiero degli Dei”, un servizio di primo soccorso, una assistenza sanitaria e delle attività di informazione e prevenzione.

È prevista inoltre la realizzazione di un servizio di emergenza territoriale e di un servizio di primo soccorso ubicato presso le frazioni di Montepertuso e di Nocelle.

L’iniziativa è volta ad un potenziamento delle prestazioni sanitarie nel territorio in vista della stagione balneare, offrendo un supplemento mirato ai servizi di cui l’Asl si fa già garante, in modo tale da coprire l’affluenza prevista per tutta la durata del periodo estivo nelle zone di riferimento.

Il rinnovamento del progetto anche per l’estate 2025 è stato richiesto dal direttore dell’U.O.C. Emergenza Centrale Operativa Territoriale 118 dr. Domenico Violante.

La collaborazione dell’ASL Salerno e del Comune di Positano dimostra, ancora una volta l’importanza della cooperazione tra Amministrazione Pubblica e Comune, al fine di trasformare interessi comuni in mission condivise, come in questo caso la medicina di prossimità.