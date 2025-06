Amalfi: prende il via il progetto "Mare per tutti" Inaugurata questa mattina la spiaggia attrezzata fruibile da persone con disabilità

Il mare come strumento di integrazione e socializzazione. E’ stato inaugurato ad Amalfi questa mattina il progetto “Mare per tutti” promosso dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano, con l’allestimento della prima spiaggia attrezzata fruibile da persone con disabilità.

La spiaggia della “Marina Grande” nell’area a ponente è dedicata al turismo accessibile e inclusivo, attraverso l’allestimento di passerelle, sedie speciali per la sabbia e l'acqua e personale qualificato dedicato all’accoglienza.

«Siamo molto orgogliosi di questo progetto – esordisce il Sindaco di Amalfi, Daniele Milano – Ci proponiamo di garantire a tutti il diritto di godere del mare. Proviamo ad abbattere le barriere architettoniche e mentali, con un servizio attivo da giugno ad ottobre 2025. Si potrà usufruire delle attrezzature in dotazione in maniera totalmente gratuita: sarà necessaria soltanto la prenotazione. E’ un servizio nato per l’utenza del territorio ma si rivolge anche ai turisti: l’accessibilità infatti è uno dei punti cardine anche del Piano Strategico per il Turismo».

La Spiaggia della Marina Grande, lato ponente, è stata dotata di passerelle verso il mare, le docce e i bagni, e di attrezzature specialistiche: 4 sedie galleggianti, 1 sedia Job, 6 lettini, 6 ombrelloni e 6 sedie da regista. La realizzazione del progetto sociale è stata affidata alla Società Cooperativa Sociale "L'Alveare” che provvederà all’accoglienza e alla gestione. Il servizio è finanziato con risorse di bilancio del Comune di Amalfi.

«”Mare per tutti” si inserisce in una pianificazione ampia, in cui il mare e il suo ambiente diventano elementi socializzanti e di integrazione. Il progetto vuole offrire ai portatori di disabilità o con ridotta mobilità non solo relax, ma un’occasione per esprimere le proprie capacità, per integrarsi con persone e ambiente naturale e vivere giornate in spensieratezza, superando limiti architettonici e strutturali, facilitando l’accesso con sedie anfibie speciali, progettate per muoversi sulla sabbia e nell'acqua, facilitando il bagno. Un impegno concreto della sensibilità dell’Amministrazione di Amalfi per la cura e la felicità delle persone, elevando gli standard e l’efficienza dei servizi», insiste l’Assessore alle Politiche Sociali Francesca Gargano.

All’inaugurazione hanno partecipato gli utenti del Centro diurno per Disabili Adulti “Andrea De Crescenzo” di Amalfi, il Capitano della Compagnia dei Carabinieri Alessandro Bonsignore e molti componenti dell’Amministrazione Comunale. Emozionante il momento della benedizione, a cura di Don Antonio Porpora, e la prima entrata in mare.

Il finanziamento per l’acquisto delle attrezzature balneari rientra nell’ "Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità" a cui il Comune di Amalfi ha aderito per il tramite del Piano di Zona dell'Ambito S2, nell'anno 2024.

Le attrezzature e gli ausili in dotazione sono finalizzati a garantire alla persona disabile o su carrozzina una piacevole permanenza sulla spiaggia, oltre a facilitarne la balneazione.

La spiaggia “Marina Grande” sarà attiva da domani 20 giugno al 15 ottobre 2025, dal martedì alla domenica, dalle ore 9.30 alle ore 17.30, con turni di 4 ore tra mattina e pomeriggio. Nello spazio dedicato al progetto all’interno della spiaggia saranno disponibili 6 postazioni dotate di ombrellone, un lettino e una sedia da mare; ogni postazione, quindi, può essere occupata dal fruitore e massimo 2 accompagnatori.

L’utilizzo di attrezzature e degli ausili alla balneazione dovrà essere autorizzato dagli operatori dell’accoglienza, che assegneranno la postazione in base alle prenotazioni e fino al raggiungimento dei 6 posti disponibili.

COME PRENOTARSI. È previsto un sistema di prenotazione gestito dagli operatori dell’accoglienza al fine di garantire la fruibilità, almeno 24 ore prima, nei limiti delle disponibilità giornaliera, direttamente alla reception della spiaggia o, in alternativa, attraverso l’apposito form disponibile sul sito web del Comune all’indirizzo www.comune.amalfi.sa.it oppure al link: https://form.jotform.com/251553762649062, specificando dati anagrafici del richiedente e del fruitore, giorno e fascia oraria (turno mattutino 9.30/13.30) oppure pomeridiano 13.30/17.30). Dovrà essere segnalato se il fruitore è autonomo o in carrozzina.

Gli operatori saranno dedicati ad accogliere e illustrare la struttura, facilitare la permanenza, fornire un supporto di base all’accompagnatore/familiare, ma non fornirà assistenza alla persona per quanto attiene la permanenza in spiaggia e in acqua, l’igiene personale, la somministrazione farmaci, le medicazioni, pasti, non sostituendosi alle figure professionali qualificata nell’erogazione di servizi di tipo sociosanitario come previsto dalle normative regionali in vigore.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Settore “Servizi alla Persona” del Comune, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, al n. 089.873.6220.