Cilento e Vallo di Diano: al via i lavori di nuova pavimentazione sulle strade Quattro interventi sulle statali 19 “delle Calabrie”, 18VAR “Cilentana” e 18 “Tirrena Inferiore”

Lungo tre strade statali situate nel Cilento e Vallo di Diano, Anas sta avviando quattro interventi di nuova pavimentazione per un investimento complessivo di oltre 14 milioni di euro.

I dettagli

Nel dettaglio i lavori interesseranno, in questo ordine, le strade statali: 19 “delle Calabrie”, 18VAR “Cilentana” e 18 “Tirrena Inferiore”, in provincia di Salerno.

I quattro appalti, attivati mediante lo strumento dell’Accordo Quadro, riguardano attività di rifacimento della pavimentazione e della relativa segnaletica orizzontale.

Il primo appalto prenderà il via a partire dalla prossima settimana nel territorio comunale di Polla, con l’attivazione del senso unico alternato, ed interesserà un’estensione di circa 8 km in tratti saltuari tra il km 52,000 ed il km 64,000, compresa una tratta nel territorio comunale di Atena Lucana, per un investimento complessivo di circa 3 milioni di euro.

A seguire, le lavorazioni (con l’avvio di un altro appalto) coinvolgeranno i territori comunali di Padula, Montesano sulla Marcellana e Casalbuono, tra il km 78,000 ed il km 86,000 e tra il km 98,000 ed il km 102,000, per un investimento complessivo di circa 3 milioni di euro.

L’ultimazione delle attività per la SS19 è fissata entro l’autunno, con interruzione dei lavori già prevista durante il periodo di maggiori spostamenti per esodo estivo.

Prima della stagione invernale, poi, le attività di nuova pavimentazione verranno avviate anche lungo la SS18VAR “Cilentana” (tra gli svincoli di Omignano a Vallo Scalo) e, a seguire, lungo la SS18 “Tirrena Inferiore”.

La conclusione degli interventi consentirà l’implementazione degli standard di sicurezza e percorribilità di infrastrutture viarie strategiche per l’intero Mezzogiorno.