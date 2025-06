Blackout elettrico nel Cilento: Fenailp attiva una rete di tutela Turismo in difficoltà, Sansiviero: "Situazione non più tollerabile"

Negli ultimi giorni, le località turistiche di Palinuro e Camerota, tra le più rinomate del Cilento, stanno vivendo l’ennesimo incubo estivo: ripetute interruzioni dell’energia elettrica stanno causando disagi gravi e continui, mettendo in ginocchio le attività commerciali e turistiche proprio nel cuore della stagione. In un periodo in cui alberghi, ristoranti, bar, stabilimenti balneari e negozi lavorano a pieno regime, ogni blackout rappresenta un danno economico diretto, con ripercussioni anche sull’immagine dell’intero territorio.

Interruzioni prolungate, cali di tensione improvvisi, blackout notturni e diurni stanno compromettendo la regolare erogazione dei servizi, causando guasti agli impianti, deterioramento delle merci deperibili, difficoltà nella gestione dell’ospitalità e un generale clima di esasperazione tra gli operatori. La situazione si ripete ogni estate da anni, ma mai come quest’anno la frequenza e l’estensione delle interruzioni sta creando un vero e proprio stato di emergenza.

La Fenailp Turismo, da sempre vicina alle imprese dei territori, si è immediatamente attivata per mettere in campo tutte le azioni necessarie a tutela degli operatori turistici colpiti da questi gravi disservizi. La Federazione ha già avviato una raccolta sistematica delle segnalazioni per predisporre un dossier ufficiale da inviare alle autorità competenti e si sta preparando a fornire supporto legale a tutte le imprese danneggiate.

«Non è accettabile che, nel 2025, in una delle mete turistiche più apprezzate del Mezzogiorno, si debba ancora fare i conti con l’assenza di servizi essenziali come la continuità dell’energia elettrica. Le interruzioni che si stanno verificando a Palinuro e Camerota rappresentano un danno enorme per l’economia locale, ma anche per l’immagine dell’intero sistema turistico italiano. Stiamo ricevendo decine di segnalazioni da parte di imprenditori esasperati, molti dei quali stanno valutando di ricorrere ad azioni legali per il risarcimento dei danni subiti. La Fenailp Turismo è al fianco di queste imprese: abbiamo attivato il nostro ufficio legale per valutare ogni possibile azione, sia collettiva che individuale, contro i soggetti responsabili, e nei prossimi giorni presenteremo una formale istanza alle autorità competenti, a partire da ARERA e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy», dichiara Marco Sansiviero, presidente Nazionale Fenailp Turismo.

Il problema non è nuovo, ma cronico: da anni si denuncia la fragilità dell’infrastruttura elettrica nell’area del basso Cilento. Le reti di distribuzione, spesso vetuste e sottodimensionate, non riescono a reggere il carico nei periodi di alta stagione, quando la popolazione residente si moltiplica e le richieste di energia raggiungono picchi elevatissimi. In assenza di investimenti adeguati, si ripropone puntualmente ogni estate lo stesso dramma: guasti, interruzioni e l’assenza di un vero piano di emergenza.

Per questo motivo, Fenailp Turismo si è attivata su più fronti: è stata aperta una interlocuzione con i sindaci dei Comuni interessati, con l’obiettivo di costruire un’azione istituzionale coordinata; è in via di formalizzazione una richiesta di convocazione di un tavolo tecnico presso la Regione Campania, con la partecipazione di Terna, Enel Distribuzione, ARERA, i rappresentanti delle imprese e delle associazioni di categoria. L’obiettivo è ottenere risposte, interventi immediati e un cronoprogramma trasparente di lavori e potenziamenti infrastrutturali.

«È paradossale che mentre si promuove il Cilento come destinazione slow, autentica, esperienziale e sostenibile, si debba ancora combattere contro carenze infrastrutturali che dovrebbero essere superate da decenni. Il turismo non può crescere dove mancano i servizi di base. E non possiamo chiedere alle imprese di essere competitive, digitali, internazionali, se poi mancano luce e corrente per lavorare in modo dignitoso», aggiunge Sansiviero.

La Fenailp Turismo invita formalmente tutti gli imprenditori, commercianti e operatori turistici di Camerota, Palinuro e delle località limitrofe a segnalare ogni blackout, disservizio, guasto o danno subito attraverso i seguenti canali: info@fenailpturismo.it; Numero Verde: 800 983 363. Tutte le segnalazioni raccolte saranno utilizzate per predisporre una relazione tecnica e giuridica da trasmettere alle autorità competenti, a supporto delle richieste di indennizzo e per sollecitare interventi strutturali sulla rete elettrica. La Federazione garantirà inoltre supporto legale gratuito a tutte le imprese associate colpite dai disservizi, affinché possano intraprendere eventuali azioni per il risarcimento dei danni documentati.

È ora che il Cilento venga messo nelle condizioni di lavorare con dignità. È ora che la continuità energetica venga trattata come una priorità nazionale per i territori a forte vocazione turistica. E soprattutto è ora che le imprese, che con sacrificio costruiscono giorno dopo giorno l’offerta turistica del nostro Paese, non siano più lasciate sole di fronte a problemi vecchi come la burocrazia, ma gravi come un blackout d’estate.