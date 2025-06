Capaccio, Paolino ufficializza la Giunta: sarà interamente "tecnica" Le scelte del primo cittadino sugli assessori che comporranno l'esecutivo

Il sindaco di Capaccio Paestum Gaetano Paolino ha definito la composizione della giunta comunale composta esclusivamente da profili “tecnici" di varie espressioni professionali e sociali. A comporre l’esecutivo saranno: vicesindaco e assessore con delega ai lavori pubblici, alla transizione ecologica e all’istruzione la docente universitaria Maria Sarno; assessore al bilancio, tributi e finanze il dottore commercialista Alfonso Bufano; assessore al turismo è stato nominato il prof. Rosario D’Acunto; la sociologa Alessandra Senatore sarà assessore alle politiche di coesione e sviluppo locale, politiche culturali e politiche sociali; l’avvocato Decio Rinaldi ha ricevuto le deleghe agli Affari generali, innovazione, impatto sociale e transizione digitale, politiche giovanili.



“Una squadra di alto profilo che si aggiunge a quella dei consiglieri eletti e che collaborerà per rilanciare il progetto di crescita e l’immagine della città, nel segno del buon governo e della trasparenza”, sottolinea il sindaco Gaetano Paolino. “L’esecutivo sarà fortemente impegnato per la realizzazione del programma amministrativo e sono sicuro che, insieme al consiglio comunale, darà un significativo contributo all’ente per affrontare le problematiche della città e rilanciarne lo sviluppo. Formulo a tutti gli auguri di buon lavoro”.