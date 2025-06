Prosegue il progetto "Sarno Città cardio protetta" Reso possibile grazie alla rinuncia volontaria del 50% dell’indennità del Sindaco Squillante

Prosegue l’installazione dei defibrillatori a Sarno con il progetto “Sarno Città Cardio Protetta”, reso possibile grazie alla rinuncia volontaria del 50% dell’indennità del Sindaco Francesco Squillante.

Questa mattina si è svolta la cerimonia di inaugurazione presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale "Martiri del Villa Malta" alla presenza del Sindaco Francesco Squillante, del Direttore Sanitario, dott. Nicola Grimaldi, della primaria del reparto, dott.ssa Federica Santaniello, dell’Amministrazione Comunale, oltre che di medici e infermieri della struttura ospedaliera.

“L’idea di installare un defibrillatore nel reparto di Pediatria - ha dichiarato il Sindaco Squillante - è nata lo scorso gennaio, in occasione della consegna delle calze della Befana ai piccoli pazienti. In quel momento, ho accolto con grande piacere la proposta di aggiungere un ulteriore dispositivo al progetto Sarno Città Cardio Protetta. Ogni strumento che può contribuire a salvare una vita è un investimento prezioso per la nostra comunità”.

“Ringrazio il Sindaco, a nome di tutti gli operatori dell’ospedale, per aver rinunciato alla metà della sua indennità per essere concretamente accanto alla comunità. È un gesto di grande valore e un esempio raro – ha dichiarato il Direttore Sanitario, dott. Nicola Grimaldi, durante il suo intervento-. Un Sindaco che dimostra una politica orientata ai cittadini, sempre vicino all’ospedale, facendosi carico anche delle criticità e delle problematiche, e dando voce e forza alle nostre richieste. Questo defibrillatore rappresenta un ulteriore strumento di intervento e soccorso a disposizione del presidio ospedaliero di Sarno.”

“Questo dono è un segno di grande attenzione e un importante atto civico da parte del Sindaco, che dimostra sensibilità verso tematiche fondamentali – ha dichiarato la dott.ssa Federica Santaniello –. Grazie a questo dispositivo possiamo intervenire tempestivamente per salvare vite, aumentando fino al 50% le probabilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco e riducendo significativamente le complicanze”.

Il progetto “Sarno Città Cardio Protetta” proseguirà nei prossimi mesi con l’installazione di nuovi defibrillatori, anche nelle frazioni della città. Parallelamente, saranno avviati corsi di formazione BLSD rivolti alla cittadinanza, per promuovere la cultura del primo soccorso e rendere la comunità sempre più preparata e consapevole