Sarno, al via le iscrizioni al campo scuola di protezione civile Progetto rivolto ai ragazzi dai 10 ai 15 anni

Aperte le iscrizioni al Campo scuola 2025 "Insieme facciamo Protezione civile", che si svolgerà a Sarno ed Angri dal 23 al 27 luglio per i ragazzi dai 10 ai 15 anni.

Il campo, organizzato all'Odv Protezione civile I Sarrastri di Sarno, con la collaborazione della Croce Rossa di Sarno, Guardie Ambientali Italiane di Angri e la Pro Loco Sarno, mira a dare ai partecipanti delle importanti nozioni sulla protezione civile, sull'ambiente e sulla cittadinanza attiva.

Il presidente dei Sarrastri, Aniello Lenza dichiara: "quest'anno, grazie alla collaborazione di importanti realtà associative, abbiamo organizzato un campo scuola per i ragazzi dove il programma presenterà un percorso di operatività, consapevolezza di varie tematiche ambientali, di Protezione civile e cosa molto importante, grazie alla collaborazione con la Pro Loco Sarno, tematiche culturali. Infatti per noi la salvaguardia e tutela del territorio passa sì, per una conoscenza di tematiche di Protezione civile, ma è anche importante conoscere la storia, il lato culturale di un territorio, perché anche su questo aspetto si possono dare le giuste conoscenze alle future generazioni.

Per l'adesione gratuita dei ragazzi basta contattarci sui nostri profili social o sulle informazioni di contatto presenti sulla locandina. La partecipazione è aperta anche ai ragazzi di comuni limitrofi, senza limitazioni, fino ad esaurimento dei posti.

Ringraziamo il Comune di Sarno ed il Comune di Angri per il patrocinio morale all'evento".