Capaccio, Paolino lancia la sfida: "Ecco le nostre priorità per la città" "Capaccio Paestum richiede presenza, operatività e restare vicina ai bisogni reali della comunità"

"Presenza, ascolto, azione... ogni giorno sto affrontando, insieme ai consiglieri eletti, una macchina amministrativa complessa, che richiede impegno, presenza e decisioni quotidiane". Lo ha scritto sui social il sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino che, dopo aver varato la giunta, è pronto a mettere mano a diversi interventi per rispondere alle esigenze della comunità.

"Le priorità non mancano, e stiamo già intervenendo su diversi fronti: emergenza idrica al Capoluogo; taglio erba, pulizia del lungomare e della pineta; situazione occupazionale della società Paistom; depurazione, gestione dei tributi, beni confiscati, razionalizzazione dei fitti; interventi per l’assistenza sociale. In parallelo ho già: attivato una task force per il monitoraggio delle acque; chiesto un incontro al Prefetto per rafforzare la sicurezza sul territorio; incontrato la dirigenza ASL per ottenere la guardia medica estiva e potenziare il servizio d’emergenza (PSAUT)". "Capaccio Paestum richiede presenza, operatività e restare vicina ai bisogni reali della comunità. Questo è l’impegno che ogni giorno portiamo avanti con continuità e senso del dovere".