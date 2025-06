Vietri sul Mare, al via i festeggiamenti in onore di S.Giovanni Battista La città della Costa d'Amalfi celebra il suo Patrono

Vietri sul Mare si appresta a vivere il momento più importante dell’anno: le celebrazioni in onore del Patrono San Giovani Battista. Per le strade principali della città, porta della Costiera Amalfitana, sono visibili le suggestive luminarie che faranno da sfondo alle iniziative religiose e civili previste.

Lunedì 23 giugno alle ore 21,00 in piazza Amendola è in programma lo Storico Gran Concerto Bandistico “Città di Vietri sul Mare”, diretto dal M° Aniello Ronca, che il giorno dopo annuncerà in musica per le vie del capoluogo i festeggiamenti per il Santo Patrono.

Martedì 24 giugno alle ore 19,00 verrà celebrata la Santa Messa presso la chiesa di San Giovanni Battista, alle ore 20,00 seguirà la solenne processione per le vie del centro cittadino, mentre alla mezzanotte è previsto lo spettacolo pirotecnico dal mare.

Per l’occasione il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone ha dichiarato: «È con grande gioia e devozione che celebriamo la festa di San Giovani Battista, nostro santo patrono. Questa ricorrenza rappresenta un momento di unione, fede e tradizione per tutta la nostra comunità. Ringrazio tutti i cittadini e coloro che rendono possibile questa festa, testimonianza viva dei valori di solidarietà, rispetto e spiritualità che ci uniscono. Che l'esempio di San Giovani Battista ci ispiri a vivere con integrità e a lavorare insieme per il bene della nostra città».