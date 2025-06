Noi Moderati, Raffaele Luciano è il segretario della Valle dell'Irno In passato è stato consigliere comunale a Baronissi

È Raffaele Luciano, già coordinatore cittadino di Forza Italia ed in passato consigliere comunale a Baronissi, il nuovo segretario locale di Noi Moderati per la Valle dell’Irno. Una nomina che segna un ulteriore passo nel radicamento del partito sul territorio.

«Aderisco con orgoglio a Noi Moderati - dichiara Luciano - con l’obiettivo di garantire una rappresentanza concreta per la comunità di Baronissi. Il mio impegno per la città resta invariato: stare tra la gente, accanto ai miei concittadini, per dare risposte reali attraverso un partito che ha dimostrato, in questi anni, di saper ascoltare e agire. Un sentito ringraziamento va al nostro deputato, l’onorevole Pino Bicchielli, per la costante presenza sul territorio, al coordinatore regionale Gigi Casciello e al coordinatore provinciale Luigi Cerruti».

Luciano, amministratore di lungo corso e commercialista di professione, ha ricevuto il benvenuto anche dal coordinatore di zona Michele Merola: «Do il mio personale benvenuto al dottor Luciano. Come responsabile per la Valle dell’Irno, posso anticipare che a breve saranno ufficializzati nuovi ingressi e definite ulteriori nomine a supporto del neo coordinatore cittadino. Intanto, siamo già al lavoro in vista delle prossime elezioni regionali: anche dal nostro territorio arriveranno professionalità pronte a mettersi a disposizione del partito per offrire il proprio contributo».

Non sono mancati gli auguri di buon lavoro da parte del coordinatore provinciale Luigi Cerruti:

«Sono orgoglioso del partito che stiamo costruendo. Sempre più amministratori, giovani e professionisti si avvicinano a Noi Moderati, una realtà in forte crescita in provincia di Salerno. A Raffaele Luciano vanno i miei migliori auguri di buon lavoro».