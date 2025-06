Nocera Inferiore: affidato servizio di rifunzionalizzazione cassette dell'acqua "La procedura completa la realizzazione di punti ecologici"

"Abbiamo affidato il servizio per il restylig e la rifunzionalizzazione dei tre impianti presenti sul territorio e precisamente in via Vitolo, via Falcone e via D’Alessandro", a chiarirlo in una nota il Comune di Nocera Inferiore.

I dettagli

"Questa procedura finalmente completa l’attività intrapresa dall’Amministrazione di realizzazione di punti ecologici in prossimità delle stazioni di ricarica elettrica e dei macchinari mangiaplastica.

Un’azione prodotta dal settore ecologia e messa in campo dall’amministrazione comunale nell’ottica della diminuzione di produzione degli imballaggi in plastica e del ripristino di un servizio alla comunità".