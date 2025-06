Castel San Giorgio, a finanziamento progetto Protezione Civile Intercomunale 115,836,16 euro in arrivo per i Comuni di Castel San Giorgio, Siano e Roccapiemonte

Con Decreto Dirigenziale n. 370 del 19 giugno scorso, sono state pubblicate le graduatorie provvisorie relative all'Avviso Pubblico "Pianificazione di Protezione Civile su scala Provinciale/Città Metropolitana, Intercomunale di Contesto Territoriale, Comunale".

Il progetto



Alla progettazione presentata dai tre Comuni, con Castel San Giorgio ente capofila,è stato assegnato un plafond destinato a potenziare i servizi di prevenzione sul territorio.

L'obiettivo che ha portato al protocollo d'intesa tra i Comuni di Castel San Giorgio,Siano e Roccapiemonte, è infatti quello di migliorare la capacità di risposta agli effetti del cambiamento climatico e ai rischi di carattere naturale e antropico.



La super Protezione Civile ,come è stata battezzata, porterà alla definizione di una serie di azioni volte ad attuare, in ambito intercomunale, le attività di previsione dei rischi stabilite da programmi e piani regionali.

Le progettualità in programma mirano alla predisposizione ed aggiornamento dei piani comunali e del piano intercomunale di Contesto Territoriale d’emergenza e cura della loro attuazione ed aggiornamento sulla base degli indirizzi nazionali e regionali; all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza; al coinvolgimento del volontariato di Protezione Civile a livello comunale ed intercomunale sulla base degli indirizzi statali e regionali.



«È stato fatto un ottimo lavoro e per questo ringrazio i sindaci Giorgio Marchese e Carmine Pagano, i tre delegati alla Protezione Civile, l'assessore Domenico Rescigno, il vice sindaco di Roccapiemonte Roberto Fabbricatore e l'assessore di Siano Grazia Di Benedetto, i tre comandanti delle nostre polizie locali, Giuseppe Contaldi per Castel San Giorgio,Salvatore Dionisio comandante a Siano e Giovanni Buonocore per Roccapiemonte , i tanti volontari, i tecnici, tra cui l'ingegnere Masi che ci ha accompagnato nella progettazione- ha detto il sindaco Paola Lanzara-.



Abbiamo raccolto la sfida lanciata dalla Regione Campania, messo insieme le forze ed ora procediamo spediti verso il potenziamento di un settore delicato, nevralgico ed importante, quello della Protezione Civile, sperando che siano sempre e solo attività di prevenzione»- ha concluso il primo cittadino di Castel San Giorgio.