Baronissi, la Sindaca Petta: "Fondo di sostegno agli inquilini in difficoltà" “Un aiuto concreto per l'abitare, nessuno sarà lasciato solo”

Il Comune di Baronissi ha aperto un Avviso Pubblico per l'accesso al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, una misura significativa di supporto per i residenti che affrontano difficoltà nel pagamento dell'affitto a causa di impreviste riduzioni del reddito. L'iniziativa, basata sulle "Linee guida regionali in materia di sostegno alla locazione" approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 26 del 24/01/2023, è resa possibile grazie alla disponibilità di fondi regionali e mira a garantire la stabilità abitativa e a fornire un aiuto concreto alle famiglie in situazioni di fragilità.

I dettagli

“Siamo impegnati a costruire una comunità solidale e a non lasciare nessuno indietro, specialmente di fronte a difficoltà inaspettate," ha dichiarato la Sindaca Anna Petta. "Questo fondo è un segnale tangibile del nostro impegno per i cittadini di Baronissi, offrendo un'ancora di salvezza a chi si trova in una condizione di precarietà abitativa. Vogliamo garantire che le famiglie possano mantenere la propria dignità e la sicurezza di un tetto sopra la testa”.

Possono accedere al fondo gli inquilini residenti nel Comune di Baronissi che si trovino in una condizione di morosità incolpevole, ovvero la sopravvenuta impossibilità di provvedere al pagamento del canone locativo a seguito di perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. Tra le cause di morosità incolpevole rientrano eventi come la perdita del lavoro per licenziamento, accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro, cassa integrazione, mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici, malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare, cessazioni di attività libero-professionali o di imprese, o altri motivi comprovanti la diminuzione della capacità reddituale.

L'Assessore alle Politiche Sociali, Maria Chiara Barrella, ha aggiunto: “È fondamentale informare i nostri concittadini su questa importante opportunità. L'avviso è stato pensato per essere di reale supporto a chi ne ha più bisogno, e invitiamo caldamente tutti coloro che rientrano nei requisiti a presentare domanda. È un passo importante per supportare il benessere delle nostre famiglie e per affrontare con efficacia le emergenze sociali”.

I requisiti per la partecipazione includono un reddito ISEE non superiore a 35.000,00 euro o un ISEE non superiore a 26.000,00 euro per redditi derivanti da regolare attività lavorativa, essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida, e titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica (escluse le categorie A/1, A/8 e A/9).

È inoltre richiesto un periodo minimo di residenza di almeno un anno nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio, la cittadinanza italiana o di uno Stato UE (o un regolare titolo di soggiorno per i non UE), e che nessun componente del nucleo familiare sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare nella provincia di residenza. Le domande, corredate della documentazione richiesta, dovranno pervenire entro il termine del 31 dicembre 2025. Il contributo massimo concedibile per sanare la morosità incolpevole è di 12.000,00 euro, e può essere utilizzato per diverse finalità tra cui sanare la morosità, coprire le spese di un differimento dello sfratto o sostenere le spese per un nuovo contratto di locazione. Per maggiori dettagli e per le modalità di presentazione della domanda, si invitano i cittadini a consultare l'Avviso Pubblico completo presso il Comune di Baronissi o a contattare l'URP.