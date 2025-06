Castel San Giorgio dice no all'abbandono di cani e gatti In estate i casi aumentano in maniera esponenziale

Castel San Giorgio dice No all'abbandono di cani e gatti che in estate aumenta in maniera esponenziale. Al via la

Campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono degli animali voluta dal sindaco Paola Lanzara, dall'assessore Domenico Sellitto e dalla Garante Maria Piselli. Lo slogan scelto è " I loro occhi ti aspetteranno per sempre ".



«L'80%degli animali abbandonati muore dopo un mese , una percentuale altissima dinanzi alla quale, in condivisione d'intenti con la neo garante per gli animali, abbiamo deciso di avviare una campagna di sensibilizzazione -ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara-. L’obiettivo è puntare sulla responsabilità dei proprietari di cani e gatti, educare alla gestione e convivenza con animali che possono cambiare in meglio la vita delle persone con cui entrano in contatto, e non meritano un trattamento disumano e crudele come l'abbandono . L’estate, purtroppo ,è il periodo dell’anno in cui gli abbandoni di cani, gatti e altri animali domestici aumentano in maniera esponenziale.



A compiere questo terribile gesto sono, nella maggior parte dei casi, persone che vogliono recarsi in vacanza e non vogliono affidare i loro animali a qualcuno che possa prendersene cura. La campagna di sensibilizzazione è stata avviata con un doppio obiettivo: quello di far comprendere all’intera popolazione non solo l’impatto dell’abbandono sull’animale, la sua gravità e la crudeltà, ma anche i pericoli che questo gesto può comportare per l’essere umano.



È stata attivata in estate poiché è il periodo in cui avvengono maggiormente gli abbandoni ed è quello in cui, a causa dell’aumento di traffico dovuto agli spostamenti per le vacanze, diventa più alto il rischio di fare incidenti per via della presenza di animali lasciati incustoditi per le strade o che vivono da randagi.

Lanciamo anche un appello ai commercianti di Castel San Giorgio affinché possano posizionare una ciotolina con dell'acqua fresca. Per qualunque comunicazione alla Garante da oggi è attivo anche l'indirizzo PEC garante_animali@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it »- ha concluso il primo cittadino di Castel San Giorgio.