Donati due televisori al reparto di Medicina Generale dell’Ospedale di Eboli Un gesto di vicinanza concreta ai pazienti

Due nuovi televisori sono stati donati al reparto di Medicina Generale dell’Ospedale di Eboli, diretto dal dottor Giuseppe Toriello, grazie all’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli. Un gesto semplice ma significativo, pensato per offrire un momento di conforto e distrazione ai pazienti ricoverati e rendere più umana la loro permanenza in ospedale.

L'iniziativa

L’iniziativa nasce dall’ascolto di un bisogno concreto segnalato dal reparto, e si inserisce nel più ampio impegno dell’Associazione nel campo della solidarietà sanitaria e del sostegno a chi affronta la malattia. «Interveniamo ogni volta che ci accorgiamo di una necessità reale – spiega la presidente dell’Associazione, Tiziana Iervolino – perché crediamo che prendersi cura significhi anche migliorare, con piccoli ma importanti gesti, la qualità del tempo trascorso in ospedale. La televisione può sembrare un dettaglio, ma in realtà è una compagnia preziosa, soprattutto nei momenti più difficili».

Con questa donazione, l’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli conferma il suo impegno costante nel promuovere una cultura della solidarietà concreta e nel costruire ponti tra la sanità e la comunità, in particolare nei luoghi in cui il dolore e la speranza si incontrano ogni giorno. «Un ringraziamento speciale – conclude l’Associazione – va al dottor Toriello per la sua disponibilità e sensibilità, ma anche a tutti coloro che, con il loro supporto, ci permettono di portare avanti iniziative che fanno la differenza, nel segno della memoria di Marco e dell’impegno per gli altri».