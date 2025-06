Cetara, tutto pronto per i festeggiamenti in onore di San Pietro Il programma e tutte le informazioni per raggiungere il borgo della Costiera

A Cetara per le giornate del 28 e 29 giugno sono confermati i consueti momenti di festa con la tradizionale e solenne processione del simulacro di San Pietro in programma alle ore 20 di domenica 29 giugno per le strade cittadine ed il Grandioso e Scenografico Spettacolo pirotecnico delle ore 24.00 sul mare del pittoresco borgo marinaro. Per l’occasione è stato predisposto dal Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, tenutosi nei giorni scorsi presso la Prefettura di Salerno, un sistema di mobilità alternativo, già sperimentato negli ultimi anni al fine di evitare il blocco della statale amalfitana e la previsione di un numero limitato di accessi in paese. L’arrivo dei visitatori potrà avvenire quasi esclusivamente ‘via mare’. Sono state, infatti, potenziate per l’occasione le corse del trasporto marittimo, a cura della società Travelmar, con la seguente articolazione:

Andata: da Salerno, Piazza della Concordia, dalle ore 19.00 ogni mezz’ora fino alle 22.00;

Ritorno: da Cetara, molo di terra (Madonnina), dalle ore 01.00 e a seguire fino a smaltimento di tutti i passeggeri.

Predisposto, inoltre, un servizio via mare per assistere al solo spettacolo pirotecnico direttamente a bordo delle motonavi, con partenza da Salerno alle ore 22.45.

I ticket, sia per raggiungere Cetara che per la sola visione dei fuochi d’artificio, sono limitati, pertanto si invitano gli interessati ad acquistarli in prevendita sul sito www.travelmar.it .

Per assicurare massima sicurezza ed ordine pubblico sono stati disposti specifici divieti con il presidio di tutte le forze dell’ordine: Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Provinciale, Corpo Forestale, tra cui un rigoroso servizio di controllo della statale 163: sul tratto di strada che si estende dalla località Bivio di Raito (Comune di Vietri sul Mare), fino ad Erchie (Comune di Maiori), è stato disposto il divieto di sosta, con rimozione carro gru e di transito con chiusura della circolazione stradale già dalle ore 20.30 del giorno 29 giugno e fino alle ore 01.00. Tali disposizioni vigono anche per motocicli e residenti. Il dispositivo di sicurezza proposto dal Comune di Cetara, d’intesa con il Comitato di Sicurezza e Ordine Pubblico, intende contrastare i rischiosi blocchi sulla viabilità della statale amalfitana, più volte riscontrati in passato nella serata del 29 giugno, specie in corrispondenza dello spettacolo di fuochi pirotecnici delle ore 24,00. Le corse del trasporto pubblico SITA subiranno una deviazione (via Nocera Valico di Chiunzi) per evitare l’attraversamento della tortuosa viabilità nel territorio costiero (si invitano gli utenti a prendere visione delle comunicazioni sui siti ufficiali dell’azienda di trasporto pubblico locale www.sitasudtrasporti.it). Inoltre, in considerazione della scarsa capacità dei parcheggi sul territorio comunale, chi proviene da Salerno in auto o moto potrà parcheggiare a Cetara, fino ad esaurimento posti e prima del blocco stradale. Mentre chi proviene da Amalfi, potrà utilizzare i parcheggi privati in località Erchie e fruire del servizio navetta per raggiungere il paese . Disposto, inoltre, il divieto di vendita e consumo di bibite in vetro.