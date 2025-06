Atrani: affidata alla Next Hub la gestione della spiaggia attrezzata "Un passaggio per assicurare la continuità ed il progressivo miglioramento dei servizi balneari"

Il Comune di Atrani annuncia con soddisfazione l'affidamento della gestione della spiaggia attrezzata ad Atrani Next Hub, l’Azienda speciale per i servizi territoriali di recente costituzione. Questa decisione, approvata dal Consiglio Comunale di Atrani, rappresenta un passaggio fondamentale per assicurare la continuità ed il progressivo miglioramento dei servizi balneari del borgo.

La costituzione dell'Azienda Speciale e il conseguente affidamento sono il risultato di un percorso amministrativo e normativo complesso. L'Amministrazione ha affrontato tale iter con il massimo senso di responsabilità e trasparenza, nel pieno rispetto delle norme vigenti, consapevole delle aspettative di residenti e visitatori in vista della stagione balneare.

"Siamo consapevoli dell'attesa e del desiderio di poter fruire quanto prima di questo servizio, così importante per il borgo e per la sua vocazione turistica," ha dichiarato il sindaco Michele Siravo. "Il ritardo nell'avvio dei servizi non è dipeso da disattenzione o inerzia, ma da un percorso amministrativo e normativo complesso."

Un passaggio decisivo, che ha permesso di avviare finalmente questo percorso, è stata la Circolare della Regione Campania, datata 5 marzo 2025 in cui sono stati chiariti alcuni aspetti interpretativi fondamentali sulla gestione delle spiagge libere attrezzate e sui contenuti del PUAD (Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali), da cui scaturisce poi il PAD comunale (Piano Attuativo di Utilizzazione). Da quel momento, con piena legittimità e sicurezza, è stato possibile procedere con la modifica della bozza del PAD Comunale e avviare l'iter di costituzione dell'Azienda Speciale.

“La gestione delle spiagge” continua il sindaco “è una materia che si intreccia con temi delicatissimi come la libera concorrenza, la trasparenza amministrativa e la conformità alle normative regionali, statali e comunitarie. Non è quindi un ambito in cui si possa procedere con leggerezza. Per questa ragione, l'Amministrazione si è avvalsa della consulenza di esperti legali, economici e amministrativi per costruire un modello di gestione trasparente, efficace e sostenibile, che possa reggere nel tempo e tutelare gli interessi della nostra comunità. Dietro ogni decisione presa dall'Amministrazione vi è stato un lungo e approfondito lavoro tecnico: analisi giuridiche, pareri, valutazioni economico-finanziarie e confronti istituzionali.”

La gestione diretta comunale del servizio spiaggia, tramite l'Azienda Speciale, consentirà di mantenere prezzi accessibili rispetto ad altre località della Costa d’Amalfi, di garantire tariffe agevolate per i residenti e agevolazioni per disabili, come già avvenuto nelle passate stagioni.

“Questo ritardo iniziale è il prezzo necessario per assicurare una gestione efficiente, regolare e duratura, capace di valorizzare appieno le risorse del nostro territorio. Con la definizione delle procedure imposte dalla legge, sarà possibile avviare la gestione della spiaggia attrezzata, con tutti i servizi e le dotazioni previste, e si sta lavorando per renderla operativa quanto prima” conclude il sindaco.