Cetara, solo tremila imbarchi via mare per la Festa di San Pietro Il Sindaco Della Monica: "Le motonavi della Travelmar partiranno da Salerno, Piazza della Concordia"

In occasione dei festeggiamenti di San Pietro in programma domani a Cetara e per il cui svolgimento è stato proposto un dispositivo di sicurezza ampiamente diffuso nei giorni scorsi che limita l’accesso di fedeli e visitatori al borgo, la Travelmar ha messo a disposizione gratuitamente del Comune di Cetara i propri traghetti che saranno utilizzati nella serata di domani 29 giugno esclusivamente per il trasporto di un massimo di tremila persone.

I dettagli



Le motonavi partiranno da Salerno, Piazza della Concordia, dalle ore 19.00 alle 22.30, mentre il rientro è previsto subito dopo i fuochi d’artificio dal molo di Cetara verso Salerno e fino a cessata esigenza.

Il servizio di trasporto via mare avverrà solo su ed esclusivamente su prenotazione che potrà essere effettuata, fino ad esaurimento dei posti disponibili (tremila in tutto così come deciso nel corso della riunione del comitato di ordine e sicurezza pubblica svoltosi presso la prefettura di Salerno) sulla piattaforma on line al link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-san-pietro-cetara-ticket-gratuito-vie-del-mare-travelmar-da-salerno-1443506549949?aff=oddtdtcreator

«Ringrazio la Travelmar per aver messo a disposizione del Comune le proprie motonavi garantendo il servizio di trasporto per i fedeli e visitatori che ogni anno giungono a cetara per la tradizionale festa patronale di San Pietro - dice il Sindaco, Fortunato Della Monica - Per garantire i livelli si sicurezza, l’accesso al borgo via mare sarà limitato a un massimo di tremila persone che potranno usufruire del trasporto via mare solo ed esclusivamente su prenotazione da effettuare via internet. Ciò sarà possibile fino ad esaurimento dei posti disponibili. Le regole previste per la festa patronale di San Pietro, appuntamento molto sentito non solo dalla comunità cetarese che mi onoro di rappresentare, sono il frutto di un importante lavoro prodotto in questi giorni per consentire lo svolgimento dei festeggiamenti nella più totale sicurezza. Per questo motivo mi corre l’obbligo di ringraziare il Signor Prefetto di Salerno, il Signor Questore e tutte le altre forze di Polizia. Per l’occasione, oltre ad un imponente servizio di vigilanza, è stata potenziata anche l’assistenza sanitaria per garantire interventi tempestivi».

Si rammenta altresì che per garantire i livelli di sicurezza e di ordine pubblico sono stati disposti specifici divieti sul cui rispetto vigilerà un rigoroso servizio di controllo. A cominciare dalla Statale Amalfitana 163. Qui, sul tratto di strada che si estende dalla località Bivio di Raito (Comune di Vietri sul Mare), fino ad Erchie (Comune di Maiori), oltre al divieto di sosta con rimozione carro gru, è stato disposto il divieto di transito per effetto dell’interruzione della circolazione stradale che avverrà a partire dalle ore 20.30 del giorno 29 giugno e fino alle ore 01.00. Tali disposizioni valgono anche per motocicli e residenti.

Il dispositivo di sicurezza proposto dal Comune di Cetara, d’intesa con il Comitato di Sicurezza e Ordine Pubblico, intende contrastare i rischiosi blocchi sulla viabilità della statale amalfitana, più volte riscontrati in passato nella serata del 29 giugno, specie in corrispondenza dello spettacolo di fuochi pirotecnici delle ore 24,00. Le corse del trasporto pubblico SITA subiranno una deviazione (via Nocera Valico di Chiunzi) per evitare l’attraversamento della tortuosa viabilità nel territorio costiero (si invitano gli utenti a prendere visione delle comunicazioni sui siti ufficiali dell’azienda di trasporto pubblico locale www.sitasudtrasporti.it).

Inoltre, in considerazione della scarsa capacità dei parcheggi sul territorio comunale, chi proviene da Salerno in auto o moto potrà parcheggiare a Cetara, fino ad esaurimento posti e prima dell’interruzione della circolazione stradale. Mentre chi proviene da Amalfi, potrà utilizzare i parcheggi privati in località Erchie e fruire del servizio navetta per raggiungere il paese. Disposto, infine, il divieto di vendita e consumo di bibite in vetro.