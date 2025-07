Mercato San Severino città cardioprotetta: al via le lezioni di primo soccorso Somma: "Necessario avere gli strumenti per usare il defibrillatore nel modo giusto"

Il cuore della città di Mercato San Severino batte per la prevenzione. E lo fa con il primo di una serie di incontri formativi itineranti anche negli altri Comuni dell’Ambito S6 (Baronissi, Bracigliano, Fisciano, Calvanico e Siano) sul corretto utilizzo dei defibrillatori: un percorso triennale destinato a concludersi con la formazione del personale di Polizia Municipale, della Protezione Civile e di altri profili professionali.

La roadmap verso il riconoscimento della Valle dell’Irno come Area Cardioprotetta è iniziata sabato mattina, nella Sala del Gonfalone di Palazzo Vanvitelli, con la prima sessione a cura dei medici impegnati nel progetto -Maurizio Santomauro e Carmine Landi- alla presenza del sindaco Antonio Somma e della direttrice dell’Azienda Consortile S6, Maria Grazia Sessa.

«La fase di formazione, avviata sulla scorta del Protocollo d’Intesa stipulato dall’Ambito S6 ed il Gruppo Intervento Emergenze Cardiologiche (GIEC), è propedeutica a quella strettamente operativa e funzionale, perché se è vero che un defibrillatore può salvare vite umane è altrettanto vero che è necessario avere gli strumenti per usarlo nel modo giusto – sottolinea Somma – conoscere le manovre da effettuare sin dai primi istanti è, insieme al defibrillatore, una dotazione culturale fondamentale per non compromettere la procedura di primo soccorso».

Il processo di formazione, che riguarderà tutti i Comuni dell’Ambito S6, sarà affiancato in parallelo dalle attività d’installazione dei defibrillatori nei luoghi sensibili di ciascun territorio (nei pressi di scuole, uffici pubblici, etc.) che saranno, man mano, caricati e mappati su un’app dedicata, scaricabile in versione Apple e Android, utilizzabile attraverso la geolocalizzazione attiva sullo smartphone per individuare i pin, ovvero i punti contrassegnati dalla presenza dei dispositivi salvavita.