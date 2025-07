Sicurezza a Battipaglia, rafforzato il presidio estivo della Polizia Commissariato potenziato con 10 agenti di rinforzo

Anche quest’estate, dal 1°luglio al 31 agosto, il commissariato di Polizia di Battipaglia è stato potenziato con 10 agenti di rinforzo, grazie al piano predisposto dal Viminale per rafforzare la sicurezza urbana nel periodo estivo. "Non si tratta di un episodio isolato: già negli anni passati la nostra città ha beneficiato di questo importante supporto operativo, frutto di un lavoro istituzionale costante, serio e silenzioso", ha sottolineato l'assessore alla Polizia Locale, Francesca Napoli.

"Un risultato che conferma la centralità di Battipaglia nelle strategie nazionali di prevenzione e controllo del territorio, e che riconosce il valore del confronto quotidiano con le istituzioni, portato avanti senza clamore, ma con efficacia. Un ringraziamento sentito va alle forze dell’ordine per la loro presenza, la loro professionalità e il loro impegno quotidiano nella tutela della sicurezza dei cittadini Ed è proprio su un tema tanto delicato che occorre richiamare tutti a un maggiore senso di responsabilità. Assistiamo sempre più spesso a tentativi di strumentalizzazione da parte di chi ambisce a governare la città, pur non ricoprendo oggi alcun ruolo istituzionale. C’è chi, privo di titoli e funzioni, cerca ogni occasione per inseguire visibilità, anche a costo di banalizzare temi complessi come la sicurezza pubblica, speculando sulle paure dei cittadini. Un atteggiamento che punta solo al consenso facile, sacrificando il rigore, il rispetto e la verità dei fatti.

La sicurezza non si conquista con post costruiti a tavolino. Si costruisce con il lavoro, con le relazioni istituzionali, con la credibilità. Battipaglia ha bisogno di concretezza, non di propaganda. Serve rispetto per chi ogni giorno lavora sul campo e per chi rappresenta le istituzioni con spirito di servizio. La città merita una guida lucida, presente, competente. Non una rincorsa permanente all’apparenza, svuotata di contenuti e responsabilità", conclude l'assessore Francesca Napoli.