Castel San Giorgio:evento per i giovani che si sono distinti nei campi dell'arte Un'intera serata dedicata a loro organizzata dal Comune

«Una serata interamente dedicata ai nostri giovani che si stanno distinguendo nei campi dell'Arte, del Sapere e dello Sport e che portano lustro, con il loro impegno e con i loro talenti, alla nostra Castel San Giorgio.

Con l'assessore alla Cultura Antonia Alfano e con tutta l'amministrazione comunale, abbiamo voluto un evento interamente dedicato a questi nostri giovani talenti che si stanno facendo strada in vari ambiti, dallo sport al ballo, dalla musica al canto, senza tralasciare l'impegno civile ed il sapere.



Un'occasione per celebrare i loro successi, per motivarli a continuare a perseguire le loro passioni- ha detto il sindaco Paola Lanzara. L'evento intende creare una sorta di piattaforma per i giovani in cui condividere le loro abilità e talenti con la comunità, creare una connessione tra i giovani e gli adulti e ispirare altri giovani a seguire le orme dei loro coetanei e a sviluppare le loro abilità e talenti.

Durante la serata saranno premiati Rosaria Alati in arte Ariah, Aniello Capuano, Carmine Cirillo, Niccolò D’Auria, Doristella De Caro, Generoso Longanella, Biagio Salvati, Rayan Sansivieri, Nancy Belen Sorrentino, Thiago Moreno Sorrentino, Antonio Vitale, Maria Teresa e Domenico Zambrano e i figli del Castello.

Durante la serata sarà consegnato un riconoscimento all’associazione Primomito, fucina di giovani talenti.

A questi giovani va tutto il nostro apprezzamento e la nostra riconoscenza»-ha concluso Paola Lanzara.