Pontecagnano Faiano: a chi dona il sangue colazione gratis al lido L'iniziativa dello stabilimento balneare per sensibilizzare la comunità

Quando un gesto di solidarietà si trasforma in un’occasione di condivisione e comunità, il valore della generosità si moltiplica, arricchendo non solo chi riceve, ma anche chi dà. È con questo spirito che, per tutto il mese di luglio, il Ke’e Beach di Pontecagnano Faiano ha deciso di lanciare un’iniziativa che unisce la bontà del cuore al piacere semplice di un caffè e un cornetto. Ogni martedì e mercoledì, chi si presenterà con l’attestazione di aver donato sangue potrà godersi una colazione speciale offerta dallo stabilimento, un piccolo gesto per ringraziare chi con un atto di altruismo ha contribuito a salvare vite.

L'iniziativa



Questa iniziativa non è solo un modo per celebrare i donatori, ma rappresenta anche un invito aperto alla comunità a riflettere sull’importanza della donazione di sangue, un gesto fondamentale e spesso sottovalutato che può fare la differenza in situazioni di emergenza, interventi chirurgici e cure quotidiane per molti pazienti.



Martina Iacovazzo, Partner & Communication Manager del Ke’e Beach, racconta con passione il senso profondo di questa scelta: “Abbiamo pensato che il nostro stabilimento potesse diventare un piccolo grande palco di riconoscimento per chi dona sangue, perché donare è un atto di generosità che spesso passa inosservato, ma che è vitale per la nostra comunità. Offrire un caffè e un cornetto è un gesto semplice, ma carico di significato: è il nostro modo di dire grazie, di accogliere e celebrare chi si impegna concretamente per il bene degli altri”.



Il Ke’e Beach di Pontecagnano Faiano, con questa iniziativa, conferma il suo ruolo di luogo non solo di svago, ma anche di partecipazione attiva e impegno sociale. Un invito a unirsi a una causa che salva vite, gustando al contempo la dolcezza di un momento di relax. In fondo, a volte, per fare qualcosa di grande basta davvero poco: un atto di coraggio, un semplice gesto, un caffè condiviso.

“Il dono del sangue non ha prezzo, ma noi vogliamo dimostrare che chi dona è prezioso.

Crediamo che creare occasioni come questa possa aiutare a sensibilizzare sempre più persone, perché la donazione è una responsabilità collettiva. Speriamo che il nostro invito possa non solo premiare i donatori già attivi, ma anche stimolare chi non ha mai donato a fare il primo passo, contribuendo così a costruire una rete di solidarietà che ci riguarda tutti da vicino”, ha puntualizzato il direttore artistico dello stabilimento balneare di Pontecagnano Faiano, Marco Spina.