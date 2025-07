Cava, crolla parte di una strada: "La città è ormai abbandonata" Bruno D'Elia (Noi Moderati): "Noi non staremo a guardare"

Quanto accaduto in via Giovanni Trezza è un caso di oblio istituzionale. A dirlo Bruno D'Elia, consigliere comunale di Noi Moderati a Cava de’ Tirreni in merito al crollo di parte del manto stradale in località Caselle Inferiori.

“Le immagini parlano da sole: una strada letteralmente caduta, con un serio pericolo per automobilisti, residenti e passanti”, ha dichiarato il consigliere D’Elia, evidenziando che “la responsabilità tecnica potrebbe anche ricadere sul Consorzio di Bonifica, ma la voce dei cittadini è chiara: da mesi l’Amministrazione Comunale è stata più volte sollecitata, ma tutto è rimasto immobile. Come se le frazioni fossero appendici dimenticate della città, utili solo nei tempi della propaganda. E allora ci chiediamo: quanto deve diventare grave un problema perché si intervenga? Quanti altri angoli della nostra Cava devono finire nel silenzio e nell’abbandono?”, ha aggiunto.

E ancora: “Noi non staremo a guardare. Abbiamo il dovere morale e politico di denunciare e dare voce a chi non viene ascoltato. Questa non è la Cava de’ Tirreni che vogliamo. Una città si misura anche da come protegge le sue periferie”, ha aggiunto il consigliere di Noi Moderati.