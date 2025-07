Campagna per proteggere tartarughe marine da inquinamento luminoso E' stata avviata ad Ascea nell’ambito del progetto europeo Life Turtlenest

È stata avviata ad Ascea una nuova campagna di sensibilizzazione ambientale per la tutela delle tartarughe marine, nell’ambito del progetto europeo Life Turtlenest coordinato da Legambiente, con la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli per il coordinamento scientifico.

I dettagli

Nei principali accessi alla spiaggia in zona Scogliera sono stati installati pannelli informativi con i messaggi: "Noi lo facciamo al buio. E tu?" e "Accendi il buio, illumina la vita". L’intervento rientra nel Task 4.7 del progetto Life21-Nat-It-Life Turtlenest, che prevede azioni pilota nei nuovi siti di nidificazione per ridurre gli impatti umani, con particolare attenzione all’inquinamento luminoso.

L’obiettivo è "informare i turisti sulla presenza delle tartarughe nidificanti, promuovere comportamenti corretti e spiegare le azioni messe in atto" Secondo i dati raccolti tra il 2000 e il 2024, il litorale di Ascea è stato identificato come una delle aree più importanti per la nidificazione delle tartarughe marine nel Mediterraneo. Per questo motivo, il 12 settembre 2023 è stato firmato un protocollo d’intesa tra la Stazione Zoologica Anton Dohrn e il Comune di Ascea per collaborare su attività di ricerca, monitoraggio dei nidi e mitigazione degli impatti antropici.