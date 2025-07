Undici nuove assunzioni al Comune di Pagani Individuate grazie a procedura di Mobilità

Questa mattina insieme al Segretario Generale e la squadra di governo il sindaco Lello De Prisco ha voluto incontrare nella sala giunta di Palazzo San Carlo i nuovi assunti del Comune di Pagani: ben dieci unità a cui se ne aggiungerà un’undicesima nelle prossime settimane, individuate grazie a procedura di Mobilità.

I dettagli

Gli assunti, tutti giovani e ben selezionati per competenza e volontà, andranno a rinforzare una macchina amministrativa che finalmente trova nuova forza ed energia grazie alle procedure di assunzione messe in atto durante questa amministrazione, dopo anni di blocco delle assunzioni e personale ridotto all'osso a causa dei pensionamenti. Un sottodimensionamento che solo con grande forza di volontà si è riusciti a superare, grazie al lavoro di tutta la macchina amministrativa, anche per via delle procedure di dissesto che hanno complicato ulteriormente le procedure.

«È una grande soddisfazione per me, che alle 40 assunzioni già effettuate se ne aggiungano altre 11, perché assumere significa lavorare a vantaggio della città e dei cittadini e dare risposte più celeri alla popolazione, che ne ha bisogno – ha detto il sindaco De Prisco -. Per questo risultato raggiunto ringrazio il Segretario Generale, dott.ssa Luisa Marchiaro, in rappresentanza di tutti i dipendenti coinvolti. Quello che ho voluto dire ai nuovi arrivati, giunti in un momento difficile, è stato di non aver timore, di lavorare in maniera limpida, trasparente, sentendosi al sevizio dei cittadini, perché la politica passa, ma sono i dipendenti comunali che con gli atti disegnano nel concreto lo sviluppo di una città, che spero sia presa sempre a cuore».