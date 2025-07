Castel San Giorgio, bando per fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli Uno strumento a sostegno del reddito che tutela tutti gli affittuari

Gli inquilini morosi residenti nel comune di Castel San Giorgio, in possesso dei requisiti e nelle condizioni previste dal bando, possono presentare domanda per accedere al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli avvalendosi della procedura a sportello adottata ai sensi delle nuove "Linee guida regionali in materia di sostegno alla locazione".

I dettagli



«Il fondo "morosità incolpevole" rappresenta uno strumento a sostegno del reddito che tutela tutti gli affittuari che “senza colpa” si trovino ad essere morosi ed anche i proprietari degli immobili che di conseguenza non si vedono corrisposto regolarmente l’affitto-dichiara il sindaco Paola Lanzara-.

Con l'assessore alle Politiche Sociali Antonia Alfano e con il dirigente dell'Ufficio al ramo Rocco Cataldo, grazie a questo fondo, intendiamo offrire a chi si trova in seria difficoltà questa possibilità concreta di sostegno.

Per morosità incolpevole si intende una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare a causa di licenziamento ma anche malattia grave, decesso, divorzio, separazione, allontanamento comprovato del convivente, che abbia determinato l’uscita dal nucleo di un soggetto che contribuiva al reddito familiare».



Le domande di partecipazione ,corredate degli allegati obbligatori, dovranno pervenire, entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2025, mediante una delle seguenti modalità:

•? ?Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it (PEC)

•? ?A mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Castel San Giorgio, osservando gli orari di apertura al pubblico reperibili sul sito istituzionale

•? ?Tramite raccomandata a/r indirizzata al Comune di Castel San Giorgio – Ufficio Protocollo – Piazza A. Amabile n. 1 – 84083; la raccomandata dovrà essere spedita in busta chiusa recante l'esatta denominazione del mittente e la seguente dicitura: “Avviso Pubblico per l’accesso al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli Annualità 2025”.

Il Comune procederà alla valutazione delle domande pervenute secondo l’ordine cronologico di presentazione e saranno liquidate le domande di partecipazione complete della documentazione richiesta per coloro che siano in possesso dei requisiti fino ad esaurimento dei fondi regionali. Ai fini dell’erogazione del contributo sarà richiesta la documentazione relativa agli accordi con il proprietario secondo la destinazione dei diversi contributi. Le domande prive della documentazione richiesta saranno escluse.