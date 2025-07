Quinta edizione della rassegna estiva "Incontri in Biblioteca" a Polla Tra gli appuntamenti anche l’autrice dell’ispettore Gerri Esposito

È arrivata alla quinta edizione la Rassegna culturale “Incontri in Biblioteca” presso i giardini della Biblioteca comunale “Prof. Vincenzo Curcio” a Polla, sostenuta dal Comune di Polla, organizzata dalla Pro Loco Polla presieduta da Maurizio D’Amico e realizzata in collaborazione con l'associazione Voltapagina.

I dettagli

Definiti i primi nove incontri della rassegna che si svolgerà dal 24 Luglio a metà settembre, incontri con autrici e autori locali, di caratura regionale e nazionale. In particolare, per questa edizione, si sottolinea la presenza di 7 autrici e 6 moderatrici su 10 incontri. Quindi largo spazio alla scrittura al femminile e ai dialoghi di genere. Tanti i generi letterari affrontati, dal romance giovanile alle storie fantastiche per bambini, dal romanzo storico al saggio letterario, dalla poesia al romanzo giallo e investigativo.

Tra le scrittrici spicca Giorgia Lepore, autrice della figura dell’ispettore Gerri Esposito con diversi romanzi, dai quali è nata anche la serie televisiva andata in onda su Rai Uno e diretta dal regista di Sala Consilina, Giuseppe Bonito.

Novità: la rassegna, grazie all’impegno del consigliere comunale delegato alla cultura, l’avvocato Giovanni Corleto, lo scorso 19 giugno è stata istituzionalizzata dall’amministrazione comunale guidata da Massimo Loviso. In pratica, sarà un’attività ordinaria culturale della Biblioteca Comunale "Prof. Vincenzo Curcio" e si svolgerà ogni anno. A tal fine è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare in Consiglio Comunale, a partire dalla VI edizione, un apposito Regolamento avente ad oggetto l'organizzazione della rassegna culturale che, prevederà, tra le altre cose, la nomina di un curatore coadiuvato da un comitato scientifico e dal Tavolo Patto della Lettura Città di Polla.

Si parte il prossimo 14 Luglio alle ore 18.30 con la Presentazione del libro: “Behind Blue Eyes” di Carmen Vocca, moderata dal giornalista Pasquale Sorrentino. Si proseguirà il 25 Luglio con Felicia Lione e il suo “Tu sei il mio sogno” moderata dal Presidente della Proloco di Polla Maurizio D’Amico. Il 28 sarà la volta di “Lucciole” di Giovanna De Luca. Dialogheranno con lei Carmen Bruno, Maura Ciociano di Edizioni dell’Ippogrifo e il conduttore ?Carmine Caggiano.