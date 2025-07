Sarno: inaugurata la nuova strada "Prolungamento di Via Ticino" Un’opera attesa e strategica, destinata a migliorare sensibilmente la viabilità

È stata inaugurata ieri sera, con l’apertura al transito, la nuova strada “Prolungamento di Via Ticino”, che collega Via Cognulo a Via San Valentino, a Sarno. All’inaugurazione erano presenti il Sindaco Francesco Squillante, l’Amministrazione comunale, i cittadini e i tecnici del Comune che hanno seguito i lavori.

L'opera



Si tratta di un’opera attesa e strategica, destinata a migliorare sensibilmente la viabilità per residenti e automobilisti. L’intervento si inserisce in una visione più ampia di riqualificazione urbana, con l’obiettivo di alleggerire il traffico sulle principali arterie, come Via Nuova Variante e Via San Valentino.

“Non è solo una nuova strada – ha dichiarato il Sindaco Francesco Squillante – ma il risultato visibile di un percorso che parte da lontano.

Nel suo intervento, Squillante ha infatti ricordato che il finanziamento fu ottenuto sotto l’amministrazione guidata dall’allora Sindaco Giuseppe Canfora, periodo in cui lui stesso ricopriva il ruolo di assessore al bilancio: “Il punto di partenza è fondamentale, ma senza una guida competente e determinata, il rischio è che i progetti restino solo sulla carta. Questa opera è frutto di un lavoro complesso e articolato e ogni fase è stata seguita con attenzione e professionalità”.



Il Sindaco ha quindi sottolineato il ruolo centrale della squadra tecnica del Comune e dell’intera amministrazione: “Ringrazio i tecnici per la serietà e l’impegno, e tutta la mia squadra – consiglieri e assessori – per aver condiviso visione e responsabilità. È solo attraverso il contributo competente di ognuno che possiamo oggi consegnare quest’opera alla città”.



“Sarno è oggi una città in movimento – ha concluso – e questa strada ne è solo una tappa. A breve inaugureremo anche la nuova rotatoria di Episcopio. Non parliamo di promesse, ma di risultati concreti visibili a tutta la comunità sarnese”.